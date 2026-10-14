Rajasthan: ‘तू कहे तो टॉपर बना दूं.. मिलने को तरस रहा हूं,’ छात्रा से प्रोफेसर का चैट आया सामने, जानें आगे क्या-क्या लिखा?

शिकायत के अनुसार, फरवरी 2026 में प्रैक्टिकल फाइल दिखाने के दौरान आरोपी ने छात्रा के शरीर और आंखों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। आरोप है कि इसी दौरान उसने छात्रा का मोबाइल लेकर उसका फोन नंबर और इंस्टाग्राम आईडी हासिल कर ली। इसके बाद सोशल मीडिया पर संदेश भेजकर संपर्क बढ़ाने की कोशिश की। छात्राओं का आरोप है कि प्रोफेसर उन्हें अपने केबिन में बुलाता था और कमरे पर आने के लिए दबाव बनाता था। प्रोफेसर छात्राओं से दोस्ती करने और निजी संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था। विरोध करने पर वह अपने पद और विश्वविद्यालय में प्रभाव का हवाला देकर करियर खराब करने की धमकी देता था। शिकायत में यह भी कहा गया कि वह खुद को प्रिंसिपल का करीबी बताता था और परीक्षा में चिंता नहीं करने की बात कहता था।