13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

Rajasthan : ‘पंचायत चुनाव में भाजपा को मिलेगा प्रचंड बहुमत’, अतर सिंह भड़ाना पर गजेन्द्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान

Rajasthan : केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पुराने विधायक और वरिष्ठ नेता रहे हैं। उनके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध भी रहे हैं। शेखावत ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष के हमले लोकतंत्र के लिए चिंताजनक हैं।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 13, 2026

atar singh bhadana shekhawat big statement bjp majority panchayat elections

Jodhpur : केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत। फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : Rajasthan : केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों, संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष के हमले पर मीडिया के पूछे सवाल के जवाब दिए। साथ ही पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मृत्यु के बारे में शोक व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना से संबंधित मारपीट और हत्या के मामले को दुर्भाग्यपूर्ण एवं जांच का विषय बताते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अराजकता और हिंसा होना गंभीर विषय है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को जोधपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और जांच का विषय है। अतर सिंह भड़ाना पुराने विधायक और वरिष्ठ नेता रहे हैं। उनके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध भी रहे हैं।

पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने की उम्मीद

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आगामी पंचायत चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह नगर निकायों में भाजपा को सफलता मिली है, उसी तरह पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने की उम्मीद है।

संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष के हमले लोकतंत्र के लिए चिंताजनक

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने संविधान की आत्मा संवैधानिक संस्थाओं के स्थायित्व, उनकी निष्पक्षता और उनके निर्विवाद बने रहने में निहित होना बताते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद विपक्षी दलों ने जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने और उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया है, वह देश के लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है।

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि न्यायपालिका हो, निर्वाचन आयोग हो या सरकार के कामकाज से जुड़ी संस्थाएं, इन सभी पर लगातार सवाल उठाने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करती है। देश में अनेक दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

एसआईआर पर विपक्ष के रुख पर उठाया सवाल

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के रुख पर सवाल उठाते हुए मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि विपक्षी दलों का रवैया चयनात्मक है। पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया और चुनावी परिणामों को लेकर विपक्ष उसी तरह सवाल नहीं उठाता, जिस तरह पश्चिम बंगाल में चुनावी परिणामों के बाद उठाए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस को चुनाव में सफलता मिलती है, वहां वह चुनावी प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाती लेकिन जहां उसे हार का सामना करना पड़ता है, वहां निर्वाचन प्रक्रिया पर संदेह जताने लगती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनावी परिणामों को राजनीतिक सुविधा के अनुसार स्वीकार करना या उन पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

Atar Singh Bhadana Case Update : सीएम भजनलाल ने डीजीपी को दिए सख्त निर्देश, MP बेनीवाल की मांग-आइजी व एसपी को हटाएं

ये भी पढ़ें
atar singh bhadana update cm bhajanlal directive hanuman beniwal demand

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2026 03:54 pm

Published on:

13 Oct 2026 03:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan : ‘पंचायत चुनाव में भाजपा को मिलेगा प्रचंड बहुमत’, अतर सिंह भड़ाना पर गजेन्द्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पहले सिर पर मारा, फिर छात्रा की चोटी पकड़कर घुमाया; जोधपुर में शिक्षक पर गंभीर आरोप

jodhpur teacher assault case
जोधपुर

‘बात नहीं की तो फेल कर दूंगा’: जोधपुर आयुर्वेद विवि का असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार, छात्राओं पर निजी संबंध के लिए बनाता था दबाव

Jodhpur Ayurveda University
जोधपुर

Tarang Shakti 2026: राजस्थान में दिखी भारतीय वायुसेना की ताकत, यूएस-फ्रांस-जर्मनी के एयर चीफ भी हैरान, जानें क्या कहा?  

tarang shakti jodhpur european air chiefs praise indian air force
जोधपुर

Rajasthan: ‘संकट में आत्मनिर्भरता ही असली ताकत’, जोधपुर एयरबेस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 10 बड़ी बातें

rajnath singh attends tarang shakti 2026 exercise in jodhpur
जोधपुर

जोधपुर का जलवा: काजरी के 7 वैज्ञानिक दुनिया के शीर्ष 2 प्रतिशत में शामिल

hanuman sahay and op yadav
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.