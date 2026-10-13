Rajasthan : ‘पंचायत चुनाव में भाजपा को मिलेगा प्रचंड बहुमत’, अतर सिंह भड़ाना पर गजेन्द्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान

Rajasthan : Rajasthan : केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों, संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष के हमले पर मीडिया के पूछे सवाल के जवाब दिए। साथ ही पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मृत्यु के बारे में शोक व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना से संबंधित मारपीट और हत्या के मामले को दुर्भाग्यपूर्ण एवं जांच का विषय बताते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अराजकता और हिंसा होना गंभीर विषय है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए।