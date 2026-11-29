Jodhpur : जोधपुर. सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की रैकी करने के मामले में जोधपुर पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पंजाब के हार्डकोर बदमाशों ने पैसों का लालच देकर उन्हें अपने नेटवर्क से जोड़ा था। दोनों पर रैकी करने के साथ हथियारों की सप्लाई की साजिश में शामिल होने का भी आरोप है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें तीन दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए।