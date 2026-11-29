Jaisalmer Mass Cheating Case: जोधपुर: जैसलमेर जिले के कजोई स्थित श्री करणी कॉलेज में सामूहिक नकल के आरोपों की जांच कर रही समिति ने रविवार को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलगुरु को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने रिपोर्ट के साथ कार्रवाई की अनुशंसा भी दी है। इससे पहले शनिवार को विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में समिति ने परीक्षार्थियों का पक्ष सुना था। सुनवाई में शामिल विद्यार्थियों ने नकल के आरोपों को खारिज किया।