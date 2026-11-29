जैसलमेर कॉलेज सामूहिक नकल मामला (फोटो-एआई)
Jaisalmer Mass Cheating Case: जोधपुर: जैसलमेर जिले के कजोई स्थित श्री करणी कॉलेज में सामूहिक नकल के आरोपों की जांच कर रही समिति ने रविवार को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलगुरु को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने रिपोर्ट के साथ कार्रवाई की अनुशंसा भी दी है। इससे पहले शनिवार को विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में समिति ने परीक्षार्थियों का पक्ष सुना था। सुनवाई में शामिल विद्यार्थियों ने नकल के आरोपों को खारिज किया।
शनिवार सुबह करीब 11 बजे 80 छात्र-छात्राएं बस से बृहस्पति भवन पहुंचे। सुनवाई के दौरान कुछ परीक्षार्थियों ने समिति से कहा कि शिक्षक उन्हें परीक्षा से जुड़ी जानकारी दे रहे थे। कुछ अन्य विद्यार्थियों ने कहा कि शिक्षक फीस और चालान जमा कराने के बारे में बता रहे थे। समिति ने परीक्षार्थियों के बयान सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की और रविवार को इसे कुलगुरु को सौंप दिया।
कुलगुरु ने 23 नवंबर को मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की थी। उन्होंने समिति को 28 नवंबर को परीक्षार्थियों का पक्ष सुनने के निर्देश दिए थे। प्रो. विकल गुप्ता को समिति का संयोजक बनाया गया था। प्रो. ए.के. गोयल, प्रो. मदन मोहन और प्रो. महिपाल सिंह राठौड़ को सदस्य बनाया गया था। समिति ने तय तारीख पर शनिवार को विद्यार्थियों की सुनवाई की।
मामला जुलाई का है। उस समय श्री करणी कॉलेज में हिंदी साहित्य की परीक्षा चल रही थी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के उड़नदस्ते ने परीक्षा के दौरान कॉलेज का निरीक्षण किया था। टीम में प्रो. अमनसिंह, डॉ. सुरेश चौधरी, ललित झाला और डॉ. गौरव जैन शामिल थे। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं सामने आने पर टीम ने मौके पर ही 93 उत्तर पुस्तिकाएं सील कर दी थीं।
इस मामले में कॉलेज प्रशासन और संबंधित वीक्षकों के खिलाफ सामूहिक नकल करवाने के आरोप में आपराधिक मामला भी दर्ज कराया गया था। अब विश्वविद्यालय की जांच समिति की रिपोर्ट कुलगुरु के पास है और आगे की कार्रवाई पर फैसला होना है।
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