चाइनीज मांझे से कटा 7 साल के बच्चे का गला, 17 टांके आए (फोटो सोशल मीडिया)
Jaipur Chinese Manjha Accident: जयपुर के गलतागेट चौराहे पर रविवार (29 नवंबर) सुबह चाइनीज मांझे की चपेट में आने से सात साल का अबू तल्हा घायल हो गया। वह अपने माता-पिता के साथ स्कूटी पर खोह नागोरियान स्थित घर जा रहा था। रास्ते में मांझा उसके गले में अटक गया, जिससे गले पर गहरा कट लग गया। मांझा हटाने की कोशिश में बच्चे की उंगलियां भी जख्मी हो गईं। पिता उसे सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसके गले पर 17 टांके लगाए।
खोह नागोरियान निवासी उमर एसएमएस अस्पताल के लिए एंबुलेंस चलाते हैं। उनके दोनों बेटे गलतागेट के ईदगाह इलाके में अपनी ननिहाल में रहते हैं। रविवार सुबह करीब साढ़े 9 बजे उमर अपनी पत्नी और बेटे अबू तल्हा को एक्टिवा स्कूटी पर लेकर खोह नागोरियान जा रहे थे। अबू तल्हा स्कूटी पर आगे खड़ा था।
स्कूटी जब गलतागेट चौराहे पर पहुंची तो चाइनीज मांझा अबू तल्हा के गले में आकर फंस गया। मांझे से गला कटते ही बच्चा दर्द से कराहने लगा। उसने हाथ से मांझा पकड़कर उसे गले से हटाने की कोशिश की। इसी दौरान मांझे से उसकी उंगलियों पर भी कट लग गए।
बेटे को घायल देखकर उमर ने तुरंत स्कूटी रोकी और उसे संभाला। बच्चे के गले से खून बह रहा था। उमर ने उसके गले पर कपड़ा बांधा और उसे लहूलुहान हालत में एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे के गले के घाव का इलाज किया। कट बड़ा होने के कारण डॉक्टरों को 17 टांके लगाने पड़े। मांझे से घायल उंगलियों पर भी पट्टी की गई। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
घटना के बाद अबू तल्हा के पिता उमर ने चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर चिंता जताई। उनका कहना है कि जिस तरह से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल हो रहा है, उसे देखते हुए इस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जानी चाहिए।
|हादसे की तारीख
|जयपुर में जगह
|क्या हुआ
|21 जून 2026
|सोडाला, रामनगर मेट्रो स्टेशन के पास एलिवेटेड रोड
|प्रतियोगी परीक्षा देकर बाइक से लौट रहे अजय शर्मा की गर्दन में चाइनीज मांझा उलझ गया। उसे हटाने की कोशिश में अंगूठे समेत तीन उंगलियां भी जख्मी हुईं। इलाज के बाद छुट्टी मिली।
|14 जनवरी 2026
|जयपुर
|मकर संक्रांति पर मुंबई से जयपुर आए छह साल के धीर सांगानेरिया का चाइनीज मांझे से गला कट गया। हादसे के वक्त वह कार की सनरूफ से बाहर झांक रहा था। उसकी मौत हो गई।
|14 जनवरी 2023
|विद्याधर नगर, स्टेडियम के पास
|होटल से बाइक पर घर लौट रहे युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई। गहरा घाव होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया।
|22 दिसंबर 2019
|त्रिपोलिया बाजार के पास
|पिता और भाई के साथ किशनपोल जा रहे साढ़े चार साल के फैजुद्दीन का लाल बत्ती पर रुकने के दौरान चाइनीज मांझे से गला कट गया। बच्चे की मौत हो गई।
|13 जनवरी 2019
|विद्याधर नगर
|पार्क में खेल रहे छह साल के खुश अग्रवाल का चाइनीज मांझे से गला कट गया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दो भाइयों को गिरफ्तार कर मांझे की तीन रीलें बरामद कीं।
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