21 जून 2026 सोडाला, रामनगर मेट्रो स्टेशन के पास एलिवेटेड रोड प्रतियोगी परीक्षा देकर बाइक से लौट रहे अजय शर्मा की गर्दन में चाइनीज मांझा उलझ गया। उसे हटाने की कोशिश में अंगूठे समेत तीन उंगलियां भी जख्मी हुईं। इलाज के बाद छुट्टी मिली।

14 जनवरी 2026 जयपुर मकर संक्रांति पर मुंबई से जयपुर आए छह साल के धीर सांगानेरिया का चाइनीज मांझे से गला कट गया। हादसे के वक्त वह कार की सनरूफ से बाहर झांक रहा था। उसकी मौत हो गई।

14 जनवरी 2023 विद्याधर नगर, स्टेडियम के पास होटल से बाइक पर घर लौट रहे युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई। गहरा घाव होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया।

22 दिसंबर 2019 त्रिपोलिया बाजार के पास पिता और भाई के साथ किशनपोल जा रहे साढ़े चार साल के फैजुद्दीन का लाल बत्ती पर रुकने के दौरान चाइनीज मांझे से गला कट गया। बच्चे की मौत हो गई।