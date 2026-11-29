Jaipur SMS Hospital Trauma Centre: जयपुर: एसएमएस अस्पताल में मौत किसी की हुई और मृत्यु प्रमाण-पत्र दूसरे युवक का जारी हो गया। अस्पताल की एक भूल से जिंदा युवक सरकारी रिकॉर्ड में मृत दर्ज हो गया। अब आमेर निवासी दिनेश सैनी खुद को जिंदा साबित करने के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। वे ट्रॉमा सेंटर में महज अंगुली की मामूली चोट का इलाज कराने पहुंचे थे। अब अस्पताल गलती सुधारने के बजाय उनसे मृतक के परिजनों का शपथ-पत्र और एसडीएम के हस्ताक्षर मांग रहा है। दिनेश का आरोप है कि अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर उनकी हॉस्पिटल आईडी (एचआईडी) दूसरे मरीज दिनेश मीणा के रिकॉर्ड से जोड़ दी गई। मीणा की मौत के बाद सैनी सरकारी रिकॉर्ड में मृत दर्ज हो गए।