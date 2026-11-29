बीदासर नवनिर्वाचित प्रधान और उपप्रधान का स्वागत करते हुए कार्यकर्ता। फोटो: पत्रिका
जयपुर। 37 जिलों में पंचायत चुनाव के अंतिम दिन उपप्रधान चुनाव में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाए रखी। कांग्रेस ने प्रधान के 255 के मुकाबले दो ज्यादा पदों पर यानी 257 पदों पर जीत दर्ज की। जबकि भाजपा 14 सीट गंवाई और 91 उप प्रधान बनाने में कामयाब रही। भाजपा के 105 प्रधान हैं। 8 जिलों में भाजपा खाता नहीं खोल पाई जबकि जैसलमेर, राजसमंद क जैसलमेर जिलों में सभी पंचायत समितियों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 85 जगह निर्विरोध निर्वाचन हुआ वहीं 23 उप प्रधान निर्दलीय जीते हैं।
419 में से 178 महिलाएं और 63 की उम्र 30 से कम है। प्रदेश के 37 जिलो में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही शनिवार को आचार संहिता हट गई। करौली, बारां, श्रीगंगानगर और कोटा जिले में जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव की प्रक्रिया अधूरी रहने से आचार संहिता बरकरार रहेगी। इन जिलों में मतगणना 17 दिसंबर को होगी।
|वर्ग
|उपप्रधान
|हिस्सेदारी (%)
|ओबीसी
|227
|54.31
|सामान्य
|94
|22.49
|एसटी
|55
|13.16
|एससी
|42
|10.05
|कुल
|418
|100.01
कांग्रेस 26 जिलों में आगे रही, जबकि भाजपा 5 जिलों में सबसे आगे रही। नागौर व डीडवाना-कुचामन जिले में रालोपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, वहीं बीएपी ने प्रतापगढ़ में सबसे अधिक उपप्रधान बनाए। वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनावों के बाद ग्रामीण सत्ता के समीकरणों में भाजपा के लिए तीन जिले चुनौती बनकर उभरे हैं। सवाईमाधोपुर, फलोदी और बूंदी में पार्टी जिला परिषद से लेकर पंचायत समिति स्तर तक संगठन को सत्ता में जगह नहीं मिली। यहां जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान-चारों पद भाजपा के हाथ नहीं आए। विपक्षी दलों और अन्य राजनीतिक समीकरणों का दबदबा रहा।
|पार्टी
|प्रधान
|उपप्रधान
|कांग्रेस
|255
|257
|भाजपा
|105
|91
|आरएलपी
|24
|34
|निर्दलीय
|14
|23
|बीएपी
|14
|10
|सीपीआईएम
|2
|3
|कुल
|414
|418
बांसवाड़ा, बूंदी, डीडवाना-कुचामन हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलोदी, राजसमंद, सवाई माधोपुर।
|दल
|महिला उपप्रधान
|30 वर्ष तक की आयु के उपप्रधान
|कांग्रेस
|110
|34
|भाजपा
|39
|11
|आरएलपी
|16
|9
|निर्दलीय
|10
|5
|बीएपी
|2
|3
|सीपीआईएम
|1
|1
|कुल
|178
|63
प्रदेश की 85 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। कांग्रेस के 48, भाजपा के 28, आरएलपी के 7, निर्दलीय और बीएपी के एक-एक प्रत्याशी भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। भरतपुर जिले की सभी 7 पंचायत समितियों में उप प्रधान निर्विरोध चुने गए। फलोदी में 66%, जैसलमेर में 50% उप प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए।
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