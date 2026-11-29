कांग्रेस 26 जिलों में आगे रही, जबकि भाजपा 5 जिलों में सबसे आगे रही। नागौर व डीडवाना-कुचामन जिले में रालोपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, वहीं बीएपी ने प्रतापगढ़ में सबसे अधिक उपप्रधान बनाए। वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनावों के बाद ग्रामीण सत्ता के समीकरणों में भाजपा के लिए तीन जिले चुनौती बनकर उभरे हैं। सवाईमाधोपुर, फलोदी और बूंदी में पार्टी जिला परिषद से लेकर पंचायत समिति स्तर तक संगठन को सत्ता में जगह नहीं मिली। यहां जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान-चारों पद भाजपा के हाथ नहीं आए। विपक्षी दलों और अन्य राजनीतिक समीकरणों का दबदबा रहा।