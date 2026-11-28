भाजपा के समर्थन से शंकरी बाई को 15 सदस्यों का साथ मिला और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। इससे पहले चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के प्रधान चुनाव में शंकरी बाई किंगमेकर रही। कुल 29 सदस्यों वाली पंचायत समिति में भाजपा और कांग्रेस के 14-14 सदस्य थे। ऐसे में आरएलपी की सदस्य शंकरी बाई का एक वोट निर्णायक बन गया था। उनके समर्थन से भाजपा के भंवर सिंह खरड़ी बावड़ी प्रधान निर्वाचित हुए थे।