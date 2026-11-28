चुनाव के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात रखा और प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इस मौके पर कांग्रेस समर्थकों में पंचायत समिति सदस्य धन्नालाल व एडवोकेट रईश पठान सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं भाजपा प्रत्याशी के साथ पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पूजा सोनी, मदन गोपाल धाकड़, शंभूलाल धाकड़, राकेश गुर्जर, बद्रीलाल जाट और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी सहित अन्य लोग मौजूद थे। प्रधान चुनाव के बाद अब सबकी नजरें उपप्रधान पद के चुनाव पर टिक गई हैं।