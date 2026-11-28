चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा से विधायक श्रीचंद कृपलानी के गृह गांव भावलिया को परंपरागत रूप से भाजपा के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता रहा है। इस बार यहां से जनपद सदस्य के चुनाव में उदी बाई ने 673 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर पिछली हार का हिसाब बराबर किया, जबकि पिछली बार कांग्रेस को लगभग इतने ही मतों के अंतर से हार मिली थी। गांव में दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत ने स्थानीय स्तर पर बदलती हवा का संकेत दिया है, हालांकि इसे सीधे विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखना जल्दबाजी होगा।