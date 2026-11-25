चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद में करीब दो दशक बाद कांग्रेस की वापसी हो गई है। बुधवार को हुए जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रतनी देवी जाट ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए भाजपा की तुलसी बाई को 21 वोटों से हरा दिया। रतनी देवी को कुल 35 में से 28 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी तुलसी बाई के खाते में महज 7 वोट आए। परिणाम घोषित होते ही जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और एक-दूसरे को बधाई दी।