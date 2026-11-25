Chittorgarh Zila Pramukh: नवनिर्वाचित जिला प्रमुख रतनी देवी जाट (फोटो-पत्रिका)
चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद में करीब दो दशक बाद कांग्रेस की वापसी हो गई है। बुधवार को हुए जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रतनी देवी जाट ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए भाजपा की तुलसी बाई को 21 वोटों से हरा दिया। रतनी देवी को कुल 35 में से 28 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी तुलसी बाई के खाते में महज 7 वोट आए। परिणाम घोषित होते ही जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और एक-दूसरे को बधाई दी।
इस जीत के साथ ही चित्तौड़गढ़ जिला परिषद में 21 साल बाद कांग्रेस का बोर्ड बन गया है। खास बात यह है कि जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने पहले ही 35 में से 28 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया था। भाजपा को केवल 7 सीटों पर जीत मिली थी। जिला प्रमुख के चुनाव में भी यही संख्या मतदान के दौरान सामने आई और कांग्रेस के सभी 28 सदस्यों ने रतनी देवी के पक्ष में मतदान किया।
कांग्रेस ने जिला प्रमुख पद के लिए वार्ड नंबर 10 से निर्वाचित रतनी देवी जाट को उम्मीदवार बनाया था। वहीं भाजपा ने वार्ड नंबर 14 से निर्वाचित तुलसी बाई पर भरोसा जताया था। दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबले के लिए बुधवार दोपहर 3 से 5 बजे तक मतदान हुआ। मतगणना के बाद रतनी देवी को 28 और तुलसी बाई को 7 वोट मिलने की घोषणा की गई। इस तरह रतनी देवी ने 21 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।
जीत की घोषणा होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। रतनी देवी को सुरक्षा घेरे में जिला परिषद परिसर से बाहर लाया गया। इस दौरान समर्थकों ने उन्हें बधाइयां दीं। उनके पति और पूर्व डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट को कार्यकर्ताओं ने कंधों पर उठा लिया। कलेक्ट्रेट चौराहे पर आतिशबाजी की गई। बद्रीलाल जाट ने पत्नी को माला पहनाकर जीत की बधाई दी। इसके बाद रतनी देवी कार से रवाना हुईं, जबकि कांग्रेस के विजयी सदस्य बस में सवार होकर रवाना हो गए।
जीत के बाद पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने भी खुशी जाहिर की। दोनों नेता मतगणना केंद्र तक एक साथ पहुंचे। उल्लेखनीय है कि टिकट चयन के दौरान दोनों नेताओं की सहमति से रतनी देवी के नाम पर मुहर लगी थी। पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि 21 साल का अंतराल काफी बड़ा था। जनता ने कांग्रेस को समर्थन देकर जिला परिषद की कमान सौंपी है। वहीं सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन को दिया।
जिला प्रमुख निर्वाचित होने के बाद रतनी देवी जाट ने जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता का जो भी काम होगा, उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान और विकास कार्य उनकी प्राथमिकता रहेंगे।
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