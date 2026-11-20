Chittorgarh Panchayat Chunav Result (सांकेतिक तस्वीर)
चित्तौड़गढ़। राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई। जिला मुख्यालय पर मतगणना केंद्रों में सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई। इसके बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गणना हुई। मतगणना के साथ ही जिला परिषद के 35 वार्डों और जिले की 11 पंचायत समितियों के 199 वार्डों के चुनाव परिणाम जारी कर दिए गए।
वर्ष 2020 में जब प्रदेश में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी, तब चित्तौड़गढ़ में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था। जिला परिषद की कुल 25 सीटों में से भाजपा ने 21 पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस महज 4 सीटों पर सिमट गई थी। हालांकि, इस बार ठीक इसके उलटा देखने को मिला। जिले में हुए परिसीमन के बाद जिला परिषद की 35 सीटों में से कांग्रेस ने 28 पर जीत दर्ज कर जिला प्रमुख की कुर्सी अपने नाम कर ली है।
कुल सीटें: 35
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|मनीषा (कांग्रेस) – 11119
|पूजा (भाजपा) – 10698
|2
|घनश्याम (कांग्रेस) – 11922
|लेहरू लाल (भाजपा) – 10958
|3
|अरुणा कँवर (भाजपा) – 9726
|आजाद कुमार पालीवाल (कांग्रेस) – 7035
|4
|मदन (कांग्रेस) – 11647
|सीमा कुमारी गाडरी (भाजपा) – 9084
|5
|रानी (कांग्रेस) – 9449
|रति पुरोहित (भाजपा) – 9129
|6
|अम्बालाल (कांग्रेस) – 8519
|बद्री लाल (भाजपा) – 6585
|7
|गीता देवी (कांग्रेस) – 9210
|नर्बदा (भाजपा) – 6968
|8
|प्रकाश चन्द्र (कांग्रेस) – 10472
|डाल चन्द (भाजपा) – 9365
|9
|शंकर लाल (कांग्रेस) – 8522
|श्याम लाल (भाजपा) – 7453
|10
|रतनी देवी (कांग्रेस) – 9141
|भावना (भाजपा) – 7716
|11
|चन्दा बाई धाकड़ (कांग्रेस) – 10607
|जुगल किशोर धाकड़ (भाजपा) – 8908
|12
|मंदोदरी धाकड़ (कांग्रेस) – 11090
|निशा देवी (भाजपा) – 10828
|13
|देवीलाल बैरवा (कांग्रेस) – 11273
|रमेशचन्द्र खटीक (भाजपा) – 9125
|14
|तुलसी बाई (भाजपा) – 9178
|ममता (कांग्रेस) – 7178
|15
|चन्दरी (भाजपा) – 7591
|रीना खटीक (कांग्रेस) – 6382
|16
|सुशीला (भाजपा) – 11567
|कैलाश कुवर (कांग्रेस) – 7975
|17
|पिंटू जाट (कांग्रेस) – 10866
|संतोष (भाजपा) – 9126
|18
|बाबू लाल (कांग्रेस) – 7875
|मदन (भाजपा) – 7557
|19
|नन्दा भील (कांग्रेस) – 7299
|राम लाल (भाजपा) – 6715
|20
|रामेश्वर लालधाकड़ (कांग्रेस) – 14750
|शिव नारायण धाकड़ (भाजपा) – 10437
|21
|मंजु (कांग्रेस) – 9254
|सुगना बाई (भाजपा) – 8239
|22
|कमलेश (कांग्रेस) – 12186
|चन्द्र शेखर (भाजपा) – 8374
|23
|ललित कुमार (कांग्रेस) – 10202
|गणपतसिंह (भाजपा) – 8536
|24
|लक्ष्मी लाल (कांग्रेस) – 9578
|पोखर (भाजपा) – 9083
|25
|राजी (कांग्रेस) – 11600
|राधा बाई (भाजपा) – 9275
|26
|हीरा लाल (कांग्रेस) – 10106
|मंगना (भाजपा) – 9102
|27
|प्रकाश चन्द्र मीणा (कांग्रेस) – 9232
|शंकर सिंह (भाजपा) – 9173
|28
|लाली (भाजपा) – 11428
|प्रेम बाई (कांग्रेस) – 10704
|29
|कन्या (कांग्रेस) – 14882
|रामकन्या कुमारी भील (भाजपा) – 10036
|30
|कमला बाई (कांग्रेस) – 10244
|हीरी बाई (भाजपा) – 8275
|31
|देवी लाल (कांग्रेस) – 10594
|मधुबाला (भाजपा) – 8580
|32
|रामकन्या (कांग्रेस) – 10664
|ममता देवी (भाजपा) – 8780
|33
|शालिनी देवी (भाजपा) – 7249
|रतनी कुमारी अहीर (कांग्रेस) – 6639
|34
|छोटू कँवर (भाजपा) – 14037
|लक्ष्मी कंवर (कांग्रेस) – 9928
|35
|शंकर लाल (कांग्रेस) – 7529
|अशोक (भाजपा) – 7065
|क्र.सं.
|पंचायत समिति का नाम
|1.
|बड़ी सादड़ी
|2.
|बेगूं
|3.
|भदेसर
|4.
|भैंसरोड़गढ़
|5.
|भूपालसागर
|6.
|चित्तौड़गढ़
|7.
|डूंगला
|8.
|गंगरार
|9.
|कपासन
|10.
|निम्बाहेड़ा
|11.
|राशमी
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|चतुर्भुज (कांग्रेस) – 2148
|देवी लाल (भाजपा) – 1798
|2
|रेखा (कांग्रेस) – 2297
|धापू देवी (भाजपा) – 982
|3
|अजीता शर्मा (कांग्रेस) – 2301
|पारू (भाजपा) – 2012
|4
|भंवर कुंवर (कांग्रेस) – 1821
|ममता कुंवर (भाजपा) – 1407
|5
|जय श्री राठोड (कांग्रेस) – 3795
|नर्बदाशंकर पुष्करणा (भाजपा) – 1463
|6
|सुमित्रा (भाजपा) – 1391
|कल्पना (कांग्रेस) – 1330
|7
|राधा (भाजपा) – 1265
|सुनीता (कांग्रेस) – 1252
|8
|कमलेश चौधरी (कांग्रेस) – 1565
|ललित कुमार (भाजपा) – 1310
|9
|शंकर सिंह (भाजपा) – 2025
|प्रभु सिंह (कांग्रेस) – 1745
|10
|दुर्गा (कांग्रेस) – 1726
|हीरा बाई (भाजपा) – 1693
|11
|मंजू देवी (कांग्रेस) – 1655
|राजेश मीणा (भाजपा) – 1395
|12
|ऊंकार सिंह (कांग्रेस) – 1804
|जगन्नाथ सिंह (भाजपा) – 1697
|13
|प्रकाश (कांग्रेस) – 1884
|पहलवान (भाजपा) – 1125
|14
|अनु कुमारी (कांग्रेस) – 1607
|प्रेमी बाई (भाजपा) – 1595
|15
|किशन (कांग्रेस) – 1917
|बहादुर सिंह चुण्डावत (भाजपा) – 1691
|16
|सोना (कांग्रेस) – 2052
|सुमित्रा (भाजपा) – 1455
|17
|गीता (कांग्रेस) – 1567
|संतोष बाई (भाजपा) – 1379
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|कांता (कांग्रेस) – 1676
|रेखा (भाजपा) – 1005
|2
|प्रियंका (कांग्रेस) – 2227
|छोटी बाई (भाजपा) – 1433
|3
|पिंकी (भाजपा) – 1827
|रेखा देवी (कांग्रेस) – 1333
|4
|शंकर लाल (कांग्रेस) – 2484
|शंकर लाल कुमावत (भाजपा) – 1791
|5
|माँगीलाल (भाजपा) – 1832
|रामलाल (कांग्रेस) – 1793
|6
|लक्ष्मी अहीर (कांग्रेस) – 2097
|ललिता देवी (भाजपा) – 1718
|7
|भेरू लाल धाकड़ (भाजपा) – 1965
|घनश्याम (कांग्रेस) – 893
|8
|रतनदेवी (कांग्रेस) – 1748
|शान्ता (भाजपा) – 1628
|9
|नानी (कांग्रेस) – 1434
|कमली (भाजपा) – 1131
|10
|मैना (भाजपा) – 2327
|राजेन्द्र कुमार (कांग्रेस) – 1233
|11
|आशा बाई (भाजपा) – 1699
|बेबी कँवर (कांग्रेस) – 1160
|12
|पप्पु (भाजपा) – 1953
|गोपीलाल (कांग्रेस) – 1755
|13
|देवालाल (कांग्रेस) – 1155
|रमेश चन्द्र भील (भाजपा) – 1111
|14
|विनोद कुमार धाकड़ (भाजपा) – 1781
|बगदीराम (कांग्रेस) – 1519
|15
|चंदन बाला धाकड़ (भाजपा) – 2586
|सपना कुमारी धाकड़ (कांग्रेस) – 2083
|16
|सागरमल (कांग्रेस) – 1913
|लीला शंकर (भाजपा) – 1633
|17
|धन्ना (कांग्रेस) – 1800
|कैलाश चन्द्र (भाजपा) – 1532
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|कैलाशचन्द (कांग्रेस) – 1764
|देवी लाल (भाजपा) – 1266
|2
|संदीप (कांग्रेस) – 1929
|नारायण लाल (भाजपा) – 1894
|3
|रचना देवी (भाजपा) – 3261
|शशि लढ्ढा (कांग्रेस) – 1661
|4
|पारस (कांग्रेस) – 1585
|सोसर (भाजपा) – 1391
|5
|राधेश्याम (भाजपा) – 1438
|किशन (कांग्रेस) – 1264
|6
|गणपत (कांग्रेस) – 2106
|रामलाल (भाजपा) – 1619
|7
|सागर देवी (भाजपा) – 1732
|शांति देवी (कांग्रेस) – 1480
|8
|मांगी बाई (भाजपा) – 2619
|लक्ष्मी बाई (कांग्रेस) – 1288
|9
|शक्थी सिंह (भाजपा) – 1145
|ऊंकार (कांग्रेस) – 1077
|10
|बाबू लाल बंजारा (भाजपा) – 1564
|चुन्नी लाल (कांग्रेस) – 1420
|11
|बगदी (भाजपा) – 1558
|शांति बाई (कांग्रेस) – 1172
|12
|केसर (भाजपा) – 3888
|रजिया बेगम (कांग्रेस) – 2079
|13
|प्रियंका पुरोहित (भाजपा) – 2019
|कुसमलता (कांग्रेस) – 1820
|14
|जसोदा रेबारी (भाजपा) – 2750
|अनिता (कांग्रेस) – 1993
|15
|सीमा शर्मा (भाजपा) – 2284
|रश्मि जैन (कांग्रेस) – 2158
|16
|कृष्णपाल सिंह (भाजपा) – 2492
|हिम्मत सिंह (कांग्रेस) – 980
|17
|हर लाल (कांग्रेस) – 1694
|तुलसी राम (भाजपा) – 1150
|18
|कालू (कांग्रेस) – 1543
|रतन लाल (भाजपा) – 1338
|19
|बाल किशन गगरानी (कांग्रेस) – 1775
|हरिश (भाजपा) – 1412
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|बाबु लाल धाकड़ (भाजपा) – 1676
|छीतरमल (कांग्रेस) – 1625
|2
|तनु जैन (कांग्रेस) – 3052
|रश्मि (भाजपा) – 1359
|3
|जगदीश चन्द्र भील (कांग्रेस) – 1588
|बगदीराम (भाजपा) – 1440
|4
|चंदा बाई (कांग्रेस) – 1084
|सोहनी बाई (भाजपा) – 1035
|5
|दीपिका कंवर (भाजपा) – 1481
|जियाराम (कांग्रेस) – 1155
|6
|ज्योत्सना कंवर (कांग्रेस) – 1289
|सुगना बाई (भाजपा) – 878
|7
|गायत्री गुप्ता (भाजपा) – 1939
|ललिता (कांग्रेस) – 1585
|8
|कल्पना (भाजपा) – 1377
|गोविन्द कंवर (निर्दलीय) – 854
|9
|मदनलाल (आरएलपी) – 1264
|मनीष कुमार (भाजपा) – 1144
|10
|रामकन्या (कांग्रेस) – 1575
|संती मेघवाल (भाजपा) – 1077
|11
|पूजा कुमारी भील (भाजपा) – 1483
|कंकू बाई (कांग्रेस) – 1190
|12
|लीला बाई (कांग्रेस) – 1859
|कैलाशी (भाजपा) – 1300
|13
|प्रदीप (कांग्रेस) – 1848
|दुर्गा बाई (भाजपा) – 1703
|14
|मीनू कँवर (कांग्रेस) – 2959
|सत्यनारायण (भाजपा) – 1459
|15
|लछमन (कांग्रेस) – 1583
|गोपाल भील (भाजपा) – 1243
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|हर्षल पियाल (आरएलपी) – 814
|महावीर (भाजपा) – 811
|2
|कालूराम (भाजपा) – 1225
|रतन लाल (कांग्रेस) – 923
|3
|सोहनी गाडरी (कांग्रेस) – 1517
|कैलाश (भाजपा) – 963
|4
|भगवान लाल जाट (कांग्रेस) – 1844
|रतन लाल गाडरी (भाजपा) – 1327
|5
|मदन लाल गर्ग (कांग्रेस) – 1431
|छगन लाल (भाजपा) – 747
|6
|किशन लाल (भाजपा) – 1495
|अम्बा लाल (कांग्रेस) – 1236
|7
|मोहनलाल जाट (कांग्रेस) – 1598
|हेमेन्द्र सिंह राणावत (भाजपा) – 1285
|8
|उगम गाडरी (कांग्रेस) – 1182
|पारस बाई (भाजपा) – 539
|9
|डाली (कांग्रेस) – 1090
|कैलाशी (भाजपा) – 968
|10
|इन्द्रा (भाजपा) – 1679
|पुष्पा देवी खटीक (कांग्रेस) – 886
|11
|प्रदीप कुमार चौधरी (कांग्रेस) – 1853
|मनीष (भाजपा) – 917
|12
|लीला गाडरी (कांग्रेस) – 1255
|बदामी (भाजपा) – 836
|13
|श्वेता विजयवर्गीय (भाजपा) – 1119
|कौशल्या (निर्दलीय) – 710
|14
|प्रभू लाल भील (भाजपा) – 765
|रोशन लाल भील (कांग्रेस) – 722
|15
|अनिता चण्डालिया (कांग्रेस) – 1651
|माली देविका गणेश (भाजपा) – 1090
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|ओमप्रकाश (भाजपा) – 2040
|रतन देवी (कांग्रेस) – 1322
|2
|प्रीतम कुंवर सोलंकी (कांग्रेस) – 2092
|ऐश्वर्या शर्मा (भाजपा) – 1244
|3
|राधा बाई (कांग्रेस) – 2119
|प्रेमदेवी (भाजपा) – 1744
|4
|रचना खोईवाल (भाजपा) – 1543
|इन्द्रा (कांग्रेस) – 1322
|5
|श्यामलाल (भाजपा) – 1142
|रतन लाल (आरएलपी) – 1013
|6
|कमलेश (भाजपा) – 2051
|मदन (कांग्रेस) – 1915
|7
|किशन (कांग्रेस) – 1570
|दुर्गा शंकर (भाजपा) – 1511
|8
|देवेन्द्र सिंह राठौड़ (भाजपा) – 1918
|गोविन्द सिह (कांग्रेस) – 1911
|9
|मुन्ना (कांग्रेस) – 1463
|बलदेव (निर्दलीय) – 1096
|10
|हजारी लाल (कांग्रेस) – 1975
|गोपीलाल (भाजपा) – 1563
|11
|कृष्णा मीणा (कांग्रेस) – 1373
|रेखा मीणा (भाजपा) – 662
|12
|भवानी शंकर शर्मा (भाजपा) – 1871
|चेतन पुनिया (कांग्रेस) – 1791
|13
|मरुधर कुंवर (कांग्रेस) – 2852
|बसन्ती (भाजपा) – 2186
|14
|बेनी बाई (भाजपा) – 1869
|रतनी गुर्जर (कांग्रेस) – 1359
|15
|चरण सिंह (कांग्रेस) – 1365
|भरत मेनारिया (भाजपा) – 1092
|16
|भंवर कंवर (कांग्रेस) – 2779
|छाली (भाजपा) – 2437
|17
|भंवर सिंह (भाजपा) – 2093
|विक्रम सिंह शक्तावत (कांग्रेस) – 1470
|18
|रविराज सिंह (कांग्रेस) – 2565
|रतन लाल (भाजपा) – 2023
|19
|रेखा देवी (भाजपा) – 2377
|पूजा रेगर (कांग्रेस) – 2032
|20
|रुकमा बाई (भाजपा) – 1933
|सुशीला मीणा (कांग्रेस) – 1556
|21
|राधेश्याम (कांग्रेस) – 1862
|गिरधारी (भाजपा) – 1847
|22
|रामलाल (कांग्रेस) – 1513
|भंवर लाल (भाजपा) – 1007
|23
|विष्णु कवंर (भाजपा) – 2052
|सूरज कंवर (कांग्रेस) – 1991
|24
|शंकरी (आरएलपी) – 1674
|अंजली जाट (भाजपा) – 882
|25
|कालुलाल (भाजपा) – 1901
|लोकेश कुमार धाकड़ (कांग्रेस) – 1494
|26
|ज्योति देवी (कांग्रेस) – 4414
|नीतू कंवर (भाजपा) – 1971
|27
|महेन्द्र देवी (कांग्रेस) – 1822
|गुड्डी देवी (भाजपा) – 1237
|28
|नारायण (भाजपा) – 1979
|कैलाश चन्द्र (कांग्रेस) – 1279
|29
|संजू बाई (भाजपा) – 1681
|बाली (कांग्रेस) – 1430
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|मनोहर लाल (कांग्रेस) – 1806
|मनोहर लाल (भाजपा) – 1631
|2
|शम्भू लाल (कांग्रेस) – 1957
|पप्पूलाल (भाजपा) – 1880
|3
|मंजू (कांग्रेस) – 1794
|तेज सिंह (भाजपा) – 1554
|4
|प्रेमी बाई (कांग्रेस) – 2281
|कैलाशी देवी छीपा (भाजपा) – 1602
|5
|गहरी लाल (भाजपा) – 2245
|सम्पत लाल (कांग्रेस) – 1942
|6
|लोगरी (कांग्रेस) – 2064
|सुशिला (भाजपा) – 1705
|7
|गीता (कांग्रेस) – 2000
|कमली (भाजपा) – 1161
|8
|नरेन्द्र कुमार (कांग्रेस) – 2719
|मनीष कुमार (भाजपा) – 1722
|9
|उंकार गुर्जर (भाजपा) – 1545
|गोपाल (कांग्रेस) – 1299
|10
|मुकेश चन्द्र (कांग्रेस) – 2040
|मदन लाल (भाजपा) – 1962
|11
|जमना देवी (भाजपा) – 1266
|कुशबा बाईं (कांग्रेस) – 1046
|12
|भगवती देवी (कांग्रेस) – 2388
|नारू देवी (भाजपा) – 1281
|13
|माधु (कांग्रेस) – 1668
|मुकेश मेघवाल (भाजपा) – 1405
|14
|राहुल खटीक (भाजपा) – 1076
|ऋत्विज खटीक (कांग्रेस) – 954
|15
|काली बाई (भाजपा) – 1031
|आशा (कांग्रेस) – 925
|16
|रुकमणी (भाजपा) – 1479
|शान्ति (कांग्रेस) – 1382
|17
|विध्या (कांग्रेस) – 2339
|ललिता अहीर (भाजपा) – 1688
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|भागू बाई (कांग्रेस) – 1711
|सुगना (भाजपा) – 1241
|2
|नारायण लाल जाट (भाजपा) – 1575
|नानु (आरएलपी) – 1136
|3
|काली (भाजपा) – 2497
|गंगाराम (कांग्रेस) – 1698
|4
|सीता (भाजपा) – 1770
|कंचन (कांग्रेस) – 1234
|5
|ललित सिंह (भाजपा) – 1337
|अखिल जोशी (निर्दलीय) – 813
|6
|सोहनी बाई (भाजपा) – 1297
|टोमा (कांग्रेस) – 1094
|7
|सुधा (भाजपा) – 1732
|पुष्पा (आरएलपी) – 1065
|8
|रतनलाल (भाजपा) – 2590
|पप्पू लाल (कांग्रेस) – 1561
|9
|सोहन लाल (कांग्रेस) – 1038
|चन्द्र शेखर (भाजपा) – 898
|10
|चेतना देवी (कांग्रेस) – 1964
|संजू जाट (भाजपा) – 1825
|11
|बरजी बाई (कांग्रेस) – 1466
|गणराज कंवर (भाजपा) – 1339
|12
|घीसी (भाजपा) – 1178
|रतनी (आरएलपी) – 672
|13
|रूपसिंह (कांग्रेस) – 1336
|कैलाश (भाजपा) – 1111
|14
|भैरू (कांग्रेस) – 1478
|भगवती (भाजपा) – 968
|15
|काली (कांग्रेस) – 1441
|बाली (भाजपा) – 1394
|16
|लक्ष्मी देवी (कांग्रेस) – 1515
|प्रेम कंवर (भाजपा) – 1123
|17
|कैलाश देवी (भाजपा) – 2754
|उर्मिला सालवी (कांग्रेस) – 2648
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|उर्मिला भील (कांग्रेस) – 1686
|गंगा देवी भील (भाजपा) – 1153
|2
|शिव नारायण (भाजपा) – 721
|लोकेश (कांग्रेस) – 707
|3
|कैलाश (कांग्रेस) – 1469
|भगवान लाल (भाजपा) – 1381
|4
|संतोष देवी (भाजपा) – 1426
|चांदी बाई (कांग्रेस) – 1349
|5
|माधु (कांग्रेस) – 2003
|मेवा लाल (भाजपा) – 1833
|6
|कमला (कांग्रेस) – 1764
|संगीता (भाजपा) – 1393
|7
|अंणछाई (कांग्रेस) – 1821
|विष्णु (भाजपा) – 830
|8
|भैरूलाल (कांग्रेस) – 2114
|ओम प्रकाश (भाजपा) – 1843
|9
|दिनेश चन्द (कांग्रेस) – 1617
|मांगीलाल (भाजपा) – 1541
|10
|लेहरू लाल (कांग्रेस) – 1325
|नारायण (आरएलपी) – 819
|11
|पूजा (कांग्रेस) – 2082
|सीमा (भाजपा) – 1245
|12
|अमृता (कांग्रेस) – 1956
|मंजू (भाजपा) – 1353
|13
|नारायण लाल (कांग्रेस) – 2236
|रविन्द्र पडिवाल (भाजपा) – 939
|14
|जमना (भाजपा) – 2135
|चांदी (कांग्रेस) – 1714
|15
|प्रहलाद सिंह (भाजपा) – 1384
|जोगेन्द्र प्रताप सिंह (कांग्रेस) – 1031
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|उदी बाई जाट (कांग्रेस) – 2465
|रतनी बाई जाट (भाजपा) – 1780
|2
|निर्भयराम जाट (कांग्रेस) – 1971
|अशोक कुमार जाट (भाजपा) – 1548
|3
|किशनलाल जटिया (कांग्रेस) – 2515
|भेरुलाल बेरवा (भाजपा) – 1627
|4
|अन्नु बाई (भाजपा) – 1683
|कंचन बाई धाकड़ (कांग्रेस) – 1544
|5
|शकुन्तला कुंवर (कांग्रेस) – 2121
|श्रीमती राम कुंवर (भाजपा) – 2079
|6
|गोपाल कुमावत (कांग्रेस) – 1867
|नरेन्द्र प्रजापत (भाजपा) – 1708
|7
|किशन मेघवाल (कांग्रेस) – 1954
|रामपाल मेघवाल (भाजपा) – 1479
|8
|सीता बाई (कांग्रेस) – 1963
|राधा जाट (भाजपा) – 1573
|9
|कालुलाल मीणा (भाजपा) – 2136
|मनोहर सिंह मीणा (कांग्रेस) – 1799
|10
|प्रियंका आंजना (कांग्रेस) – 1840
|मोहनी बाई (भाजपा) – 1375
|11
|जगदीश गमेती (कांग्रेस) – 2205
|अम्बालाल मीणा (भाजपा) – 1700
|12
|अन्सी बाई जटिया (कांग्रेस) – 1925
|श्रीमती मोहनीबाई (भाजपा) – 1680
|13
|मंजु रेगर (कांग्रेस) – 2537
|ममता पत्नि धर्मचन्द नायक (भाजपा) – 2222
|14
|सुधा बाई जैन (कांग्रेस) – 1935
|ताराचन्द (भाजपा) – 1727
|15
|श्रीमती सांवरी भील (भाजपा) – 1371
|सुशीला भील (कांग्रेस) – 983
|16
|दीपक धाकड़ (कांग्रेस) – 2034
|सुरेश (भाजपा) – 1626
|17
|उमेश कुमार धाकड़ (भाजपा) – 1836
|सम्पत लाल धाकड़ (कांग्रेस) – 1731
|18
|आशा झँवर (कांग्रेस) – 2645
|डिम्पल काबरा (भाजपा) – 1346
|19
|अनीता पाटीदार (कांग्रेस) – 2486
|प्रकाश गायरी (भाजपा) – 1523
|20
|पारस कुंवर (भाजपा) – 2832
|रामकन्या धाकड़ (कांग्रेस) – 1678
|21
|बरदी बाई भील (कांग्रेस) – 1568
|चन्दा (भाजपा) – 1458
|22
|रामनारायण जाट (कांग्रेस) – 2179
|हीरालाल (भाजपा) – 1793
|23
|कमलैश राम डांगी (कांग्रेस) – 2145
|श्रवण सिंह चुंडावत (भाजपा) – 1958
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|पुष्पा (भाजपा) – 1487
|ललिता (कांग्रेस) – 1482
|2
|कंकु (कांग्रेस) – 1655
|कृष्णा (भाजपा) – 1457
|3
|जमना (कांग्रेस) – 1497
|काली बाई (भाजपा) – 1414
|4
|लक्षमण लाल (कांग्रेस) – 1892
|नारायण लाल (भाजपा) – 1315
|5
|नाराणी (भाजपा) – 1379
|मुकेश गिरी (कांग्रेस) – 1155
|6
|पुष्पा (कांग्रेस) – 1868
|पुष्पा (भाजपा) – 1451
|7
|रूकमणी देवी (भाजपा) – 1093
|ईश्वरी देवी शर्मा (कांग्रेस) – 921
|8
|इंद्रा (कांग्रेस) – 2248
|बसंती देवी (भाजपा) – 1216
|9
|रामेश्वर (भाजपा) – 1335
|डालूराम (कांग्रेस) – 1046
|10
|नारायण लाल (भाजपा) – 1953
|शोभा लाल जाट (कांग्रेस) – 1065
|11
|भैरू लाल (कांग्रेस) – 1574
|पप्पू लाल (निर्दलीय) – 971
|12
|गोर्वधन लाल बैरवा (कांग्रेस) – 1274
|सत्यनारायण (भाजपा) – 1018
|13
|भंवर कंवर (भाजपा) – 2088
|श्यामू (कांग्रेस) – 1984
|14
|रतनी (भाजपा) – 1452
|कमलादेवी भील (कांग्रेस) – 1102
|15
|सीमा देवी (भाजपा) – 1683
|हरीबाई भील (कांग्रेस) – 1439
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