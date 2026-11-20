वार्ड कौन जीता (पार्टी) – मत कौन हारा (पार्टी) – मत

1 मनीषा (कांग्रेस) – 11119 पूजा (भाजपा) – 10698

2 घनश्याम (कांग्रेस) – 11922 लेहरू लाल (भाजपा) – 10958

3 अरुणा कँवर (भाजपा) – 9726 आजाद कुमार पालीवाल (कांग्रेस) – 7035

4 मदन (कांग्रेस) – 11647 सीमा कुमारी गाडरी (भाजपा) – 9084

5 रानी (कांग्रेस) – 9449 रति पुरोहित (भाजपा) – 9129

6 अम्बालाल (कांग्रेस) – 8519 बद्री लाल (भाजपा) – 6585

7 गीता देवी (कांग्रेस) – 9210 नर्बदा (भाजपा) – 6968

8 प्रकाश चन्द्र (कांग्रेस) – 10472 डाल चन्द (भाजपा) – 9365

9 शंकर लाल (कांग्रेस) – 8522 श्याम लाल (भाजपा) – 7453

10 रतनी देवी (कांग्रेस) – 9141 भावना (भाजपा) – 7716

11 चन्दा बाई धाकड़ (कांग्रेस) – 10607 जुगल किशोर धाकड़ (भाजपा) – 8908

12 मंदोदरी धाकड़ (कांग्रेस) – 11090 निशा देवी (भाजपा) – 10828

13 देवीलाल बैरवा (कांग्रेस) – 11273 रमेशचन्द्र खटीक (भाजपा) – 9125

14 तुलसी बाई (भाजपा) – 9178 ममता (कांग्रेस) – 7178

15 चन्दरी (भाजपा) – 7591 रीना खटीक (कांग्रेस) – 6382

16 सुशीला (भाजपा) – 11567 कैलाश कुवर (कांग्रेस) – 7975

17 पिंटू जाट (कांग्रेस) – 10866 संतोष (भाजपा) – 9126

18 बाबू लाल (कांग्रेस) – 7875 मदन (भाजपा) – 7557

19 नन्दा भील (कांग्रेस) – 7299 राम लाल (भाजपा) – 6715

20 रामेश्वर लालधाकड़ (कांग्रेस) – 14750 शिव नारायण धाकड़ (भाजपा) – 10437

21 मंजु (कांग्रेस) – 9254 सुगना बाई (भाजपा) – 8239

22 कमलेश (कांग्रेस) – 12186 चन्द्र शेखर (भाजपा) – 8374

23 ललित कुमार (कांग्रेस) – 10202 गणपतसिंह (भाजपा) – 8536

24 लक्ष्मी लाल (कांग्रेस) – 9578 पोखर (भाजपा) – 9083

25 राजी (कांग्रेस) – 11600 राधा बाई (भाजपा) – 9275

26 हीरा लाल (कांग्रेस) – 10106 मंगना (भाजपा) – 9102

27 प्रकाश चन्द्र मीणा (कांग्रेस) – 9232 शंकर सिंह (भाजपा) – 9173

28 लाली (भाजपा) – 11428 प्रेम बाई (कांग्रेस) – 10704

29 कन्या (कांग्रेस) – 14882 रामकन्या कुमारी भील (भाजपा) – 10036

30 कमला बाई (कांग्रेस) – 10244 हीरी बाई (भाजपा) – 8275

31 देवी लाल (कांग्रेस) – 10594 मधुबाला (भाजपा) – 8580

32 रामकन्या (कांग्रेस) – 10664 ममता देवी (भाजपा) – 8780

33 शालिनी देवी (भाजपा) – 7249 रतनी कुमारी अहीर (कांग्रेस) – 6639

34 छोटू कँवर (भाजपा) – 14037 लक्ष्मी कंवर (कांग्रेस) – 9928