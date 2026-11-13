Chittorgarh: ‘अब कभी घर नहीं लौटेंगे पापा’, हादसे ने छीना 2 मासूमों के सिर से पिता का साया, अंतिम विदाई में रो पड़ा पूरा गांव

अंतिम विदाई के दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया। पत्नी अपने मासूम बच्चों को सीने से लगाकर बिलख पड़ीं। रोते हुए उन्होंने बच्चों से कहा, अब कभी घर नहीं लौटेंगे पापा। मां के ये शब्द सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। पति को खोने के सदमे में पत्नी बार-बार बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ीं, जिन्हें आसपास मौजूद महिलाओं ने संभाला। वहीं, मासूम बच्चे अपने पिता के पार्थिव शरीर से लिपटकर लगातार रोते रहे। बच्चों का विलाप और पत्नी का दर्द देखकर ग्रामीण भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। अंतिम विदाई के इस मार्मिक दृश्य ने पूरे गांव को रुला दिया।