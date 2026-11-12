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जयपुर में थार से युवक को 2 बार कुचला, मौत: 15 से ज्यादा भाई-बहनों की मौत के बाद हुआ था जन्म; बहन की दर्दभरी गुहार

जयपुर के शास्त्रीनगर में तेज रफ्तार थार ने 40 साल के गणेश स्वामी को पहले टक्कर मारी, फिर बैक करके कुचल दिया। 18 भाई-बहनों की मौत के बाद गणेश का जन्म हुआ था। बहन ने कहा, हत्यारे की लाश मेरी गोद में दो।
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जयपुर

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Arvind Rao

Updated: 12 Nov 2026, 8:17 PM IST

jaipur thar murder case

एक महिला रोते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करती हुई, दूसरी तस्वीर में मृतक गणेश स्वामी (फोटो सोशल मीडिया)

Jaipur Thar Accident Ganesh Swami Death: राजधानी जयपुर में तेज रफ्तार थार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। शास्त्रीनगर इलाके में एक थार ने सड़क पर पैदल जा रहे 40 साल के व्यक्ति को पहले जोरदार टक्कर मारी, इसके बाद गाड़ी को पीछे लिया और दोबारा कुचल दिया। हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

बता दें कि मृतक की पहचान स्वामी बस्ती निवासी गणेश स्वामी के रूप में हुई है। परिवार के मुताबिक, गणेश 18 भाई-बहनों की मौत के बाद पैदा हुआ था और परिवार का इकलौता बेटा था। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर धरना दिया। इस दौरान मृतक की बहन ने भावुक होते हुए कहा, मेरे भाई के हत्यारे की लाश मेरी गोद में दे दो, जैसे मैं अपने भाई की लाश को गोद में लेकर बैठी हूं।

घर के पास हुआ हादसा, पहले टक्कर मारी फिर बैक की थार

घटना गुरुवार दोपहर करीब एक बजे शास्त्रीनगर के नाहरी का नाका स्थित स्वामी बस्ती में हुई। बताया जा रहा है कि गणेश अपनी बहन के घर से पानी पीकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार थार ने उसे टक्कर मार दी। गणेश की बहन ललिता ने बताया, उनका और भाई का घर आसपास ही है। भाई उनके घर पर पानी पीने आया था। वापस जाते समय थार ने उसे टक्कर मार दी। आवाज सुनकर वह और उनका चचेरा भाई मौके पर पहुंचे। गणेश के चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं।

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बहन बोली- भाई की तरह हत्यारे की लाश भी मेरी गोद में दो

गणेश की मौत के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। बहन ललिता ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जिस तरह वह अपने भाई की लाश गोद में लेकर बैठी हैं, उसी तरह उसके हत्यारे की लाश भी उनकी गोद में दी जाए। परिजनों ने घटना को महज सड़क हादसा मानने से इनकार किया है। उनका आरोप है कि चालक ने जानबूझकर गणेश को निशाना बनाया और गाड़ी पीछे लेकर उसे दोबारा कुचला।

थार जब्त, दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ

एडिशनल डीसीपी नॉर्थ सेकेंड बजरंग सिंह के अनुसार, हादसे में गणेश स्वामी (40) की मौत हुई है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल थार को जब्त कर लिया है। वहीं, बंधा बस्ती निवासी शाहरुख और अरशद को डिटेन किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

18 बच्चों के जीवित नहीं रहने के बाद हुआ था गणेश का जन्म

गणेश के चाचा वेदप्रकाश सोलंकी ने बताया कि परिवार ने उसे सुबह बिल्कुल ठीक देखा था। उन्होंने बताया कि गणेश से पहले परिवार में 18 बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सका। इसके बाद गणेश का जन्म हुआ तो परिवार में खुशियां मनाई गई थीं। गणेश मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करता था। उसके परिवार में पत्नी आशा (39), बेटा सन्नी (15) और बेटी मोनिका (12) हैं। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

धरने पर बैठे परिजन

हादसे की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और परिजन मौके पर एकत्र हो गए। उन्होंने आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर धरना दिया। परिजनों के आरोपों और लोगों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर पांच थानों की पुलिस तैनात की गई।

जयपुर में तीन महीने में थार से जुड़े हादसों की घटनाएं

  • 22 अगस्त: मालवीय नगर में सरस पुलिया के पास थार ने स्कूटी सवार छाजू सिंह को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
  • 31 अगस्त: मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के नीचे थार ने एक एसयूवी और ई-रिक्शा को टक्कर मारी। हादसे में तीन लोग घायल हुए।
  • 19 सितंबर: सांगानेर में बिना नंबर की काली थार ने स्कूटी सवार नवल शर्मा को कुचल दिया। उनकी मौत हो गई।
  • 22 सितंबर: जवाहर नगर के राजापार्क में थार की टक्कर से डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया।
  • 9 नवंबर: जवाहर नगर में सफेद थार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे के बाद चालक फरार हो गया।
  • 12 नवंबर: नाहरी का नाका स्थित स्वामी बस्ती में थार ने पैदल जा रहे गणेश स्वामी को कुचल दिया। उनकी मौत हो गई।

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