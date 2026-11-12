जयपुर में थार से युवक को 2 बार कुचला, मौत: 15 से ज्यादा भाई-बहनों की मौत के बाद हुआ था जन्म; बहन की दर्दभरी गुहार

घटना गुरुवार दोपहर करीब एक बजे शास्त्रीनगर के नाहरी का नाका स्थित स्वामी बस्ती में हुई। बताया जा रहा है कि गणेश अपनी बहन के घर से पानी पीकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार थार ने उसे टक्कर मार दी। गणेश की बहन ललिता ने बताया, उनका और भाई का घर आसपास ही है। भाई उनके घर पर पानी पीने आया था। वापस जाते समय थार ने उसे टक्कर मार दी। आवाज सुनकर वह और उनका चचेरा भाई मौके पर पहुंचे। गणेश के चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं।