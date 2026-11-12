‘जिनके दम पर करते थे हवाबाजी, वे छत पर खड़े होकर बनाते रहे वीडियो’, हिस्ट्रीशीटर विजय बाज्या हत्याकांड पर तंज

विजय बाज्या हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि हत्या की पूरी साजिश मुख्य आरोपी अनीश ने रची थी। करीब सात साल से चली आ रही पुरानी दुश्मनी और पिता की हत्या का बदला लेने के इरादे से उसने विजय को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इस वारदात में उसके तीन अन्य साथी भी शामिल थे। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया, पुलिस ने अनीश गोल्या उर्फ जग्गू, कमलेश गोल्या उर्फ कमल उर्फ जोरू, युवराज चौधरी (23) और जोबनेर निवासी दिनेश चौधरी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद कर ली गई है।