जयपुर एयरपोर्ट पर 55 करोड़ की लागत से बनेगा 3 मंजिला स्टेट हैंगर, सीएम भजनलाल ने किया शिलान्यास

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बधाई देते हुए बताया कि नए स्टेट टर्मिनल भवन के लिए सरकार ने 12,778 वर्ग मीटर जमीन दी है। पहले चरण में इस भवन को बनाने पर 19 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं, पूरी परियोजना के लिए 12 करोड़ 35 लाख रुपए की मंजूरी जारी की जानी है।उन्होंने बताया कि नए भवन में आने वाले अधिकारियों और खास मेहमानों के लिए कई सुविधाएं रहेंगी। यहां दो वीआईपी लॉज और 10 रेस्ट रूम बनाए जाएंगे। इसके अलावा बैठक करने के लिए हॉल, ऑन-बोर्ड हॉल, ट्रैवलिंग केबिन और सुरक्षा कर्मचारियों के लिए अलग कमरा भी होगा।