राजस्थान के 309 निकायों में पुराने कचरे के निस्तारण को मंजूरी, 193 लाख टन कचरा हटेगा

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद प्रदेश के नगरीय निकायों में वर्षों से जमा लेगेसी वेस्ट (पुराने कचरे) के निस्तारण और डंपिंग साइट्स की जमीन को दोबारा उपयोग में लेने की कवायद तेज हो गई है। सरकार की ओर से अब वैज्ञानिक तरीके से कचरे के निस्तारण और भूमि रिक्लेमेशन (पुनर्विकास) पर फोकस किया है। इसके तहत 230 नगरीय निकायों में 185.47 लाख टन और 79 निकायों में 7.74 लाख टन कचरे के निस्तारण को मंजूरी दी गई है।