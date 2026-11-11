जयपुर: बैंक की सील लगी गड्डियां देखकर नहीं गिना था कैश, लग गया चूना; 15 लाख के सोने के सिक्के लेकर फरार हुए ठग, बाद में खुली पोल

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जयपुर. शहर में ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ठगों ने एक ज्वैलरी शोरूम से 100 ग्राम सोने के सिक्के खरीदने के नाम पर करीब 15 लाख रुपए का सोना हड़प लिया। आरोपियों ने 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियों में ऊपर और नीचे असली नोट लगाए थे, जबकि बीच में कोरे कागज भर रखे थे। गड्डियों पर बैंक चेस्ट शाखा की सील और पैकिंग देखकर ज्वैलर्स के कर्मचारी धोखा खा गए। उन्होंने बिना नोट गिने ही गड्डियां अपने बैग में रख लीं और ठगों को सोने के सिक्के सौंप दिए। बाद में शोरूम पहुंचकर जब गड्डियां खोली गईं, तो उनमें नोटों की जगह कागज मिले।
इस संबंध में एमआई रोड स्थित जेकेजे एंड संस ज्वैलर्स के मैनेजर राजेश शर्मा ने संजय सर्कल थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ठगों ने फोन पर 5-5 ग्राम के 20 सोने के सिक्कों का ऑर्डर दिया था। इस तरह कुल 100 ग्राम सोने के सिक्कों का सौदा तय हुआ। भुगतान और सिक्के लेने के लिए आरोपियों ने शोरूम के कर्मचारियों को चांदपोल बाजार बुलाया। वहां बैंक की सील लगी नोटों की गड्डियां देकर उन्होंने कर्मचारियों को अपने जाल में फंसा लिया।
दोनों कर्मचारी शाम करीब 7:30 बजे चांदपोल बाजार स्थित एक होटल के पास पहुंचे, जहां मनीष नाम का व्यक्ति मिला। उसने टोकन नंबर बताकर 500-500 रुपए के नोटों के तीन बंडल (कुल 15 लाख रुपए) थमा दिए। कर्मचारियों ने जब रकम गिनने की बात कही, तो आरोपी ने बैंक चेस्ट की सील, पैकिंग और मौके पर भीड़ होने का हवाला देकर कहा कि नोट गिनने की जरूरत नहीं है। इस पर कर्मचारियों ने बिना गिने रकम बैग में रख ली और सिक्के सौंप दिए। पुलिस अब कॉल्स, वॉट्सऐप चैट और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर गिरोह की तलाश कर रही है।
पुलिस के अनुसार, 6 नवंबर को दोपहर करीब 1:26 बजे फर्म के मोबाइल नंबर पर एक व्यक्ति का कॉल आया, जिसने 5-5 ग्राम के 20 सोने के सिक्के खरीदने की इच्छा जताई। इसके बाद लगातार फोन और वॉट्सऐप के जरिये बातचीत होती रही। सौदा तय होने के बाद खरीदार ने भुगतान और माल लेने के लिए अलग-अलग व्यक्तियों (आकाश जैन और फिर मनीष) के मोबाइल नंबर देकर लोकेशन पर कर्मचारियों को भेजने को कहा। इस पर शोरूम के कर्मचारी ब्रजमोहन और मनीष शर्मा को सिक्के लेकर भेजा गया था।
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