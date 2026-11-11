जयपुर: बैंक की सील लगी गड्डियां देखकर नहीं गिना था कैश, लग गया चूना; 15 लाख के सोने के सिक्के लेकर फरार हुए ठग, बाद में खुली पोल

जयपुर. शहर में ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ठगों ने एक ज्वैलरी शोरूम से 100 ग्राम सोने के सिक्के खरीदने के नाम पर करीब 15 लाख रुपए का सोना हड़प लिया। आरोपियों ने 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियों में ऊपर और नीचे असली नोट लगाए थे, जबकि बीच में कोरे कागज भर रखे थे। गड्डियों पर बैंक चेस्ट शाखा की सील और पैकिंग देखकर ज्वैलर्स के कर्मचारी धोखा खा गए। उन्होंने बिना नोट गिने ही गड्डियां अपने बैग में रख लीं और ठगों को सोने के सिक्के सौंप दिए। बाद में शोरूम पहुंचकर जब गड्डियां खोली गईं, तो उनमें नोटों की जगह कागज मिले।