13 साल पहले बेटे की गवाही पर पिता को हुई थी उम्रकैद, अब राजस्थान हाईकोर्ट ने पलटा फैसला, पत्नी की हत्या का था आरोप

जयपुर. पत्नी की मौत के मामले में हत्या के आरोप में जेल में बंद एक व्यक्ति को राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 13 साल बाद बरी कर दिया है। इस मामले में खास बात यह थी कि पिता के खिलाफ उसका 12 साल का बेटा चश्मदीद गवाह बना था। बेटे की गवाही के आधार पर निचली अदालत ने पिता राजवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, लंबे समय बाद हाईकोर्ट में मामले की दोबारा सुनवाई हुई तो पुलिस जांच में कई खामियां सामने आईं। साथ ही, मेडिकल रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष की कहानी में भी विरोधाभास मिला। इन तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने राजवीर को बरी करने और उसकी रिहाई के आदेश दिए हैं।