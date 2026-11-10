राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र गिरफ्तार: दिवाली की रात थार से बाइक सवार को मारी टक्कर, वीडियो हुआ था वायरल

हादसे के बाद बाइक सवार ने उठकर थार चालक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने गाड़ी नहीं रोकी और वहां से भाग निकला। इस मामले में किसी व्यक्ति ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। इसके बावजूद पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को आधार बनाकर आरोपी की पहचान करने और उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने जांच के बाद सौरभ मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हादसे में इस्तेमाल की गई थार एसयूवी भी जब्त कर ली है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।