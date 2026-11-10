राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र गिरफ्तार: दिवाली की रात थार से बाइक सवार को मारी टक्कर, वीडियो हुआ था वायरल

पुलिस गिरफ्त में थार ड्राइवर, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र है (फोटो सोशल मीडिया)
Jaipur Thar Driver Arrested: जयपुर के जवाहर नगर इलाके में दिवाली की रात तेज रफ्तार थार से बाइक सवार को टक्कर मारकर मौके से फरार होने वाले चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हादसे में शामिल एसयूवी भी जब्त कर ली है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सौरभ मुखिया (25) के रूप में हुई है। वह गांधी नगर रेलवे स्टेशन के नजदीक रहता है और राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी।
थानाधिकारी सरला यादव के अनुसार, यह घटना 8 नवंबर की रात मामा की होटल के पास हुई थी। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार थार सड़क पर आगे चल रही बाइक के पीछे आती है और उसे जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर लगते ही बाइक सवार उछलकर सड़क पर गिर जाता है। हादसे के बाद बाइक सवार खुद को संभालकर उठता है और थार चालक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चालक गाड़ी रोकने के बजाय मौके से फरार हो जाता है।
हादसे का सामने आया वीडियो भी चौंकाने वाला है। वीडियो में नजर आ रहा है कि थार तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ रही है। इस दौरान चालक पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारने से बाल-बाल चूकता है। इसके बाद कुछ दूरी आगे चल रही दूसरी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार सड़क पर उछलकर गिर गया।
हादसे के बाद बाइक सवार ने उठकर थार चालक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने गाड़ी नहीं रोकी और वहां से भाग निकला। इस मामले में किसी व्यक्ति ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। इसके बावजूद पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को आधार बनाकर आरोपी की पहचान करने और उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने जांच के बाद सौरभ मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हादसे में इस्तेमाल की गई थार एसयूवी भी जब्त कर ली है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
जयपुर में सड़कों पर तेज रफ्तार और स्टंटबाजी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। युवा वाहन चालक सड़कों पर तेज गति से गाड़ियां दौड़ाकर दूसरे लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। जवाहर नगर में थार से बाइक सवार को टक्कर मारने का मामला इसका उदाहरण है।
करीब चार दिन पहले रामनगरिया थाना क्षेत्र में भी कार से स्टंट करने का मामला सामने आया था। इस मामले में कार चालक अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। शहर में सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की लापरवाही से वाहन चलाने के कारण दूसरे वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद ऐसे मामले सामने आना चिंता का विषय है।
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