जयपुर: नशे में धुत व्यक्ति ने युवती को कई थप्पड़ मारे, पत्नी से बोला- बंदूक लेकर आ, आज इन्हें मार डालूंगा

Jaipur Drunk Man Slaps Girl: राजधानी जयपुर में मकान खरीदने के लिए देखने गई एक युवती के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने पहले गाली-गलौच की। विरोध करने पर युवती को लोहे की रेलिंग पर धक्का दे दिया और हाथ पकड़कर कई थप्पड़ मारे। आरोपी ने अपनी पत्नी से बंदूक लाने के लिए भी कहा। पीड़िता ने सोमवार को नारायण विहार थाने में मामला दर्ज करवाया है।