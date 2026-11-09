धौलपुर: सरपंच चुनाव की रंजिश में घर में घुसकर विजयी प्रत्याशी के समर्थकों पर लाठी-फरसे से हमला, महिला समेत 6 घायल

Dholpur Winning Sarpanch Candidate Attacked: धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव में सरपंच चुनाव की रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। आरोप है कि चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी धर्मेंद्र पुत्र लल्लू ठाकुर और उसके समर्थकों ने जीते हुए प्रत्याशी विपिन शर्मा पुत्र सत्यभान शर्मा के समर्थकों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों और फरसों से जमकर मारपीट की। घटना में एक महिला सहित छह लोग घायल हो गए।