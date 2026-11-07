Rajasthan Sarpanch Election Result: 2 बार एक-एक वोट से जीती, तीसरी बार हुई काउंटिंग तो आया जबरदस्त ट्विस्ट; हो रही खूब चर्चा

ग्राम पंचायत बागरैन में अमर सिंह को 1135 वोट मिलने पर 141 वोटों से विजयी घोषित किया गया। परिणाम आने के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। विजयी प्रत्याशी अमर सिंह को मतगणना स्थल वाले स्कूल में रोक दिया गया और उन्हें घर नहीं जाने दिया। इससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। बाद में पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में समझाइश की गई, जिसके बाद अमर सिंह को घर भेजा गया। तीनों ग्राम पंचायतों में मतगणना के दौरान हुए विवादों ने चुनाव परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया को तनावपूर्ण बना दिया। दर्र बराहना में पुनर्मतगणना के बाद जीत का अंतर बदलने से मतगणना प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल भी चर्चा का विषय बन गए।