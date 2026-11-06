धौलपुर टाइगर अभ्यारण्य में पहुंचा कूनो का चीता, ट्रेकर्स की टीम कर रही निगरानी

धौलपुर। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर एक चीता राजस्थान के धौलपुर टाइगर अभ्यारण्य में पहुंच गया है। गुरुवार शाम करीब 4 बजे चीते ने सरमथुरा क्षेत्र से राजस्थान की सीमा में प्रवेश किया। वन विभाग की टीम ने रीक्षरा के नाले में उसके मूवमेंट की पुष्टि की है। इसके बाद धौलपुर और करौली वन विभाग की टीमों ने निगरानी बढ़ा दी है। कूनो नेशनल पार्क के ट्रेकर्स भी लगातार चीते की लोकेशन पर नजर रख रहे हैं।