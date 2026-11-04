Rajasthan: जगन गुर्जर के दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास, 17 साल पहले हत्या की वारदात को दिए थे अंजाम

धौलपुर। करीब 17 साल पुराने हत्या के मामले में धौलपुर के विशिष्ट न्यायालय (डकैती प्रभावित क्षेत्र) ने फैसला सुनाते हुए लाल सिंह गुर्जर और पप्पू गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पूर्व दस्यु जगन गुर्जर के सगे भाई हैं। विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद दोनों को हत्या का दोषी माना। अदालत ने दोनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।