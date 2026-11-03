Dholpur: बीहड़ छोड़ चुके पूर्व दस्यु की पत्नी भी चुनावी मैदान में

बसेड़ी एसडीएम कार्यालय में पंचायती राज चुनाव 2026 चतुर्थ चरण के चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार जोरों पर है। हालांकि, चौथे चरण के लिए प्रत्याशी 4 नवम्बर तक नामांकन पत्र जमा कराएंगे लेकिन उससे पहले ही प्रत्याशी और उनके समर्थक गांव-गांव में घूम रहे हैं। एसडीएम कार्यालय के बाहर पुरानी तहसील में मेले जैसा माहौल दिनभर रहा। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जुलूस में पहुंचे और नामांकन पत्र दाखिल किए। इस दौरान अधिकारी प्रियंका के समक्ष दूसरे दिन पंचायत समिति समिति वार्ड सदस्यों के 89 प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किए। दो दिन और प्रक्रिया रहेगी और संख्या बढऩे की संभावना है। सोमवार को प्रत्याशियों ने 103 नामांकन भरे, उसके बाद नामांकन की जांच के बाद आगामी 6 नवम्बर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। पंचायत समिति चुनाव में सत्ताधारी दल भाजपा, कांग्रेस के अलावा तीसरे मोर्चे को लेकर बसपा ने भी एंट्री की है। इनके भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। पंचायत समिति में 19 वार्ड सदस्य हैं तथा सामान्य महिला के लिए आरक्षित सीट है।