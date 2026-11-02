Dholpur: पंचायत चुनाव में 2020 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा की कमान

जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि जिलेभर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंचायत चुनाव के दौरान कुल 2020 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी सुरक्षा की कमान संभालेंगे। इनमें जिला पुलिस के अतिरिक्त आरएएसीए धौलपुर, कोटा व अजमेर के होमगार्ड, कोटा पुलिस तथा पुलिस दूरसंचार राजस्थान के पुलिसकर्मी शामिल हैं। मतदान केंद्रों से संवेदनशील क्षेत्रों, प्रमुख मार्गों व ग्रामीण इलाकों तक पुलिस की चप्पे-चप्पे पर निगरानी रहेगी। इसका उद्देश्य मतदाताओं को बिना किसी भयए दबाव व प्रलोभन के सुरक्षित मतदान वातावरण उपलब्ध कराना है। संपूर्ण चुनावी व्यवस्था की निगरानी व संचालन के लिए 4 एएसपी और 7 सीओ स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे। धौलपुर, बाड़ी व सैंपऊ पंचायत समिति की चुनावी पुलिस व्यवस्थाओं के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा को नियुक्त किया गया है। इससे पहले एसपी सांगवान ने अधिकारियों के साथ बैठक की।