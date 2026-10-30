Rajasthan Panchayat Election: लाठी-भाटा जंग से लेकर फायरिंग तक, सरपंच चुनाव से पहले बिगड़ा माहौल, जानिए पूरा घटनाक्रम

राजस्थान में जारी पंचायती राज चुनाव 2026 के बीच धौलपुर जिले के सैपऊ के कौलारी थाना क्षेत्र से चुनावी हिंसा की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। जिले के भदियाना गांव में गुरुवार को सरपंच पद के दो प्रमुख प्रत्याशियों के परिजनों और समर्थकों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर छिड़ा विवाद अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया। चुनाव प्रचार के दौरान आमने-सामने आए दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर जमकर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला बोल दिया। इस दौरान कई राउंड हवाई और सीधी फायरिंग होने की भी सूचना है, जिससे पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीण दहशत में आ गए।