बिजली कनेक्शन पर टिका धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का पानी

परियोजना में ुकुल 108 डिग्गी हैं, जहां से पानी लिफ्ट कर पाइपों के जरिए खेतों के नजदीक तक पहुंचेगा। लेकिन पानी लिफ्ट करने के लिए इन डिग्गियों के लिए विद्युत कनेक्शन होना शेष है। जल संसाधन विभाग की ओर से अभी करीब 70 डिग्गियों के कनेक्शन की फाइल विद्युत निगम में लगा रखी है, कनेक्शन शुरू होने पर पानी लिफ्ट होकर किसानों को सिंचाई के लिए मिल सकेगा। उधर, विद्युत निगम प्रशासन का कहना है कि 45 कनेक्शन तैयार हैं, जल संसाधन विभाग का अभी मीटर रूम और अन्य कार्य होना शेष है, उक्त कार्य होने पर हम कनेक्शन शुरू कर देंगे। मीटर रूम निर्माण होने पर ही कनेक्शन शुरू होगा, बिजली खपत कितनी हो रही है, इनके मीटर रूम के जरिए ही बिलिंग होगी। करीब 60 फाइलें मिली हैं और अन्य पर कार्य चल रहा है।