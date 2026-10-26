Dholpur: करवा चौथ की खरीदारी के चलते बाजार हुए गुलजार

करवाचौथ पर सोलह शृंगार को खास बनाने के लिए महिलाएं कपड़ों के साथ ज्वेलरी के डिजाइन और रंगों पर भी विशेष ध्यान दे रही हैं। शहर के बाजार में इस दफा आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विभिन्न डिजाइन महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं। कुंदन और पोल्की के हैवी सेट से लेकर अमेरिकन डायमंड, पर्ल और रंग-बिरंगे स्टोन वाली लाइटवेट ज्वेलरी तक की मांग दिख रही है। वहीं, लाल बाजार, संतर रोड व सराय के बाजार में महिलाएं अपनी साड़ी, लहंगे और अन्य पारंपरिक परिधानों के साथ मैचिंग ज्वेलरी पसंद कर रही हैं। यहां भी खूब भीड़ दिख रही है। महिलाओं की खरीदारी और त्योहारी सीजन को लेकर ट्रेफिक पुलिस ने भी यहां एक तरफा यातायात कर दिया है। चूड़ी मार्केट में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक है।