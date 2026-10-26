36 साल से तपस्या की राह पर भवरलाल जैन, आयंबिल के 100 दिन पूरे

भवरलाल जैन के साथ उनका परिवार भी धार्मिक साधना में सहभागी है। उनकी पत्नी गुलाब बी. जैन, बेटी पायल जी. सालेचा, बेटे प्रदीप बी. जैन और बहू अर्पिता पी. जैन ने नौ दिन की नवपद ओली की है। उनके बड़े भाई मदनलाल सी. जैन लक्की भी 39 आयंबिल और 11 उपवास कर चुके हैं।

इस तरह परिवार के कई सदस्य तपस्या और धार्मिक आराधना से जुड़े हुए हैं। भंवरलाल जैन की 100 दिन की आयंबिल साधना उनके लंबे धार्मिक अनुशासन और आत्मसंयम के संकल्प को दर्शाती है।