हुब्बल्ली में मां अंबे की महाआरती के बाद निकली ज्वारा विसर्जन शोभायात्रा

बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ एवं बाबा रामदेव नवयुवक मंडल, हुब्बल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महोत्सव की शुरुआत नवरात्र के पहले दिन मां अंबे की तस्वीर स्थापित करने और प्रथम आरती के साथ हुई थी। इसके बाद प्रतिदिन सुबह और शाम आरती तथा पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालु नियमित रूप से मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन करते रहे। धार्मिक आयोजनों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी महोत्सव का आकर्षण रहे। प्रतिदिन शाम को महिलाओं और बच्चों के लिए गरबा-डांडिया का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पारंपरिक नृत्य और भक्ति गीतों के माध्यम से नवरात्र का उल्लास देखने को मिला। नौ दिनों तक चले धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का समापन बुधवार को ज्वारा विसर्जन शोभायात्रा के साथ हुआ।