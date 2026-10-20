Karnataka Murder: 7 महीने पहले बनवाया नया मकान, पेंटर से बढ़ी पत्नी की नजदीकी, जांच में खुला पति की हत्या का राज

पुलिस अधीक्षक के अनुसार राजशेखर और अश्विनी की शादी करीब दस साल पहले हुई थी। उनके छह साल के जुड़वां बेटे हैं। परिवार एकता नगर में रहता था और करीब सात महीने पहले ही नया मकान बनवाया था। मकान में रंग-रोगन का काम मदीना नगर निवासी आनंद कल्लूर (25) को दिया गया था। इसी दौरान अश्विनी और आनंद के बीच परिचय बढ़ा और दोनों में नजदीकी हो गई। पुलिस का आरोप है कि अश्विनी पति से छुटकारा चाहती थी और उसने राजशेखर की हत्या के लिए आनंद को उकसाया। इसके लिए उसने उसे पैसे भी दिए। अश्विनी ने आनंद को बताया था कि उसका पति सुबह किस समय घर से सैर के लिए निकलता है।