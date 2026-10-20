गोवा में चुनाव से पहले BJP-MGP गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान, मांद्रेम सीट पर बढ़ा विवाद

Goa Assembly Election 2027: गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और उसकी सहयोगी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (MGP) के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। राज्य की मांद्रेम विधानसभा सीट को लेकर दोनों दलों के बीच विवाद की स्थिति बनती दिख रही है। बताया जा रहा है कि इस सीट पर पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पारसेकर और दयानंद सोप्ते ने हाथ मिला लिया है। दोनों नेताओं का मकसद एमजीपी विधायक जीत आरोलकर को चुनाव में हराकर दोबारा से सीट पर कब्जा हासिल करना है।