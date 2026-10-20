अल्बानिया की जलती सुप्रीम कोर्ट का वीडियो शेयर कर घिरे संजय राउत, अपने ही साथियों ने बनाई दूरी; शिवसेना (UBT) ने क्या कहा?

शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर घिर गए है। उनके बयान से अपनी ही पार्टी के नेताओं ने दूरी बना ली है। अल्बानिया में अशांति को लेकर संजय राउत के बयान पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत को किसी दूसरे देश से सीखने की जरूरत नहीं है। अल्बानिया एक छोटा देश है, जिसने कम्युनिस्ट तानाशाही के शासन में कई साल बिताए हैं। यह विचार कि लोग कानून को अपने हाथ में लें, व्यवस्था को बाधित करें और सुप्रीम कोर्ट या संसद जैसी संस्थाओं को अस्थिर करें, पूरी तरह अस्वीकार्य है।