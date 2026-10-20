अल्बानिया की जलती सुप्रीम कोर्ट का वीडियो शेयर कर घिरे संजय राउत, अपने ही साथियों ने बनाई दूरी; शिवसेना (UBT) ने क्या कहा?

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने दिया विवादित बयान (Photo-IANS)
शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर घिर गए है। उनके बयान से अपनी ही पार्टी के नेताओं ने दूरी बना ली है। अल्बानिया में अशांति को लेकर संजय राउत के बयान पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत को किसी दूसरे देश से सीखने की जरूरत नहीं है। अल्बानिया एक छोटा देश है, जिसने कम्युनिस्ट तानाशाही के शासन में कई साल बिताए हैं। यह विचार कि लोग कानून को अपने हाथ में लें, व्यवस्था को बाधित करें और सुप्रीम कोर्ट या संसद जैसी संस्थाओं को अस्थिर करें, पूरी तरह अस्वीकार्य है।
इस दौरान उन्होंने नेहा बोरा के बांग्लादेश आंदोलन को लेकर दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों से प्रेरणा लेकर यहां भी सत्ता परिवर्तन करने की बात कहते हैं, उनका ऐसा सुझाव बेहद अफसोसजनक है। बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बाद में उन पर एक इस्लामी आंदोलन का प्रभाव हो गया, जिसके परिणामस्वरूप हिंदू अल्पसंख्यकों समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले हुए।
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के जरिए सत्ता परिवर्तन की कोई जगह नहीं है। हमें मार्गदर्शन के लिए अल्बानिया, पेरिस या ऐसी अन्य घटनाओं के उदाहरणों की ओर नहीं देखना चाहिए।
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