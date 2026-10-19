जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी को ‘घोषित भक्त’ बताने पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज ट्रोल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार को फायरिंग (Tiger Shroff Firing) की गई। इस मामले को लेकर विपक्ष ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए है। वहीं पुलिस ने कोटा रेलवे स्टेशन से तीन आरोपियों को पकड़ा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग मामले में सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। जिसके बाद वह ट्रोल हो गए।