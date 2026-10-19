19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

गैंगस्टर्स का ऐसा आतंक कि देश छोड़ने को मजबूर लोग! टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले का जिक्र कर कांग्रेस ने उठाए सवाल

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने देश में बढ़ती गैंगवार और रंगदारी पर चिंता जताई। वहीं, NCP-SP ने महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अपराधियों के बेखौफ होने का आरोप लगाया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Oct 19, 2026

Tiger Shroff

कांग्रेस नेता उदित राज ने देश में बढ़ती गैंगवार और रंगदारी की घटनाओं को लेकर जताई चिंता (Photo-IANS)

Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद कांग्रेस ने देश में बढ़ती गैंगवार और रंगदारी की घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों का नेटवर्क लगातार मजबूत हो रहा है और इनके तार कनाडा, अमेरिका, यूरोप सहित कई देशों से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि ये गिरोह विदेशों के साथ-साथ भारत में रहकर भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।

गुरुग्राम से पंजाब तक रंगदारी के मामले बढ़ने का दावा

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि गुरुग्राम में रंगदारी के कई मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब में भी आपराधिक गिरोहों का नेटवर्क बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधी अब केवल पाकिस्तान या सऊदी अरब तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कनाडा, अमेरिका और यूरोप से भी अपने नेटवर्क संचालित कर रहे हैं। उन्होंने साबरमती जेल से भी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियां संचालित होने का आरोप लगाया।

बाबा सिद्दीकी की हत्या का किया जिक्र

इस दौरान कांग्रेस नेता उदित राज ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में अपराध की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। उनके मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर्स लोगों को फोन कर रंगदारी मांगते हैं और मांग पूरी नहीं होने पर हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं।

NRI परिवारों को भी बनाया जा रहा निशाना

कांग्रेस नेता उदित राज ने आरोप लगाया कि कनाडा से रंगदारी की मांग की जा रही है और प्रवासी भारतीयों (NRI) के घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय पुलिस के साथ मिलीभगत के आरोपों का भी जिक्र किया। 

उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर्स का आतंक देशभर में बड़ी समस्या बन गया है। डर के कारण कई लोग देश छोड़कर भी जा चुके हैं। उदित राज ने मौजूदा हालात को गंभीर बताते हुए कहा कि आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

NCP-SP ने क्या कहा? 

इस मामले में एनसीपी-एसपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि टाइगर श्रॉफ पर गोलियां चलाए जाने की घटना से साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र में अपराधी पूरी बेखौफी के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। और उन्हें डर होगा भी क्यों? अतीत में जब भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तब इन अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई नाकाफी रही है।

उन्होंने कहा कि इसी वजह से अपराधियों को यह लगने लगा है कि वे जो चाहें कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए किसी भी तरह के परिणाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। गैंग और बंदूकधारी खुलेआम घूम रहे हैं और अपने साथ हथियार लेकर चल रहे हैं।

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर, 3 अज्ञात आरोपियों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज

ये भी पढ़ें
actor Tiger Shroff Firing update

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Oct 2026 11:37 am

Published on:

19 Oct 2026 11:05 am

Hindi News / National News / गैंगस्टर्स का ऐसा आतंक कि देश छोड़ने को मजबूर लोग! टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले का जिक्र कर कांग्रेस ने उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से दहली बॉलीवुड इंडस्ट्री, सलमान खान से रोहित शेट्टी तक… लॉरेंस गैंग पर कब-कब लगे हमले के आरोप

iger Shroff Firing Incident
राष्ट्रीय

राज्यपालों की नियुक्ति के बाद BJP में 3 बड़े बदलाव की तैयारी? संसदीय बोर्ड से मंत्रिमंडल तक फेरबदल के संकेत

BJP Central Election Committee
राष्ट्रीय

BLA के हमले में पाकिस्तानी आर्मी के मेजर सहित 7 जवानों की मौत, ISI ने इसका कनेक्शन भारत से जोड़ दिया

BLA Attack Pakistan
राष्ट्रीय

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से बॉलीवुड में डर का माहौल, FWICE के सलाहकार अशोक पंडित बोले- 80-90 के दशक जैसा खौफ पैदा हो रहा

Tiger Shroff Firing Incident
राष्ट्रीय

Tiger Shroff Firing Eyewitness: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद सामने आया चश्मदीद, बताया कैसे हुई वारदात

Tiger Shroff Firing
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.