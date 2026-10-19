गैंगस्टर्स का ऐसा आतंक कि देश छोड़ने को मजबूर लोग! टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले का जिक्र कर कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेता उदित राज ने देश में बढ़ती गैंगवार और रंगदारी की घटनाओं को लेकर जताई चिंता (Photo-IANS)
Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद कांग्रेस ने देश में बढ़ती गैंगवार और रंगदारी की घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों का नेटवर्क लगातार मजबूत हो रहा है और इनके तार कनाडा, अमेरिका, यूरोप सहित कई देशों से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि ये गिरोह विदेशों के साथ-साथ भारत में रहकर भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।
कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि गुरुग्राम में रंगदारी के कई मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब में भी आपराधिक गिरोहों का नेटवर्क बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधी अब केवल पाकिस्तान या सऊदी अरब तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कनाडा, अमेरिका और यूरोप से भी अपने नेटवर्क संचालित कर रहे हैं। उन्होंने साबरमती जेल से भी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियां संचालित होने का आरोप लगाया।
इस दौरान कांग्रेस नेता उदित राज ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में अपराध की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। उनके मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर्स लोगों को फोन कर रंगदारी मांगते हैं और मांग पूरी नहीं होने पर हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं।
कांग्रेस नेता उदित राज ने आरोप लगाया कि कनाडा से रंगदारी की मांग की जा रही है और प्रवासी भारतीयों (NRI) के घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय पुलिस के साथ मिलीभगत के आरोपों का भी जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर्स का आतंक देशभर में बड़ी समस्या बन गया है। डर के कारण कई लोग देश छोड़कर भी जा चुके हैं। उदित राज ने मौजूदा हालात को गंभीर बताते हुए कहा कि आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है।
इस मामले में एनसीपी-एसपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि टाइगर श्रॉफ पर गोलियां चलाए जाने की घटना से साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र में अपराधी पूरी बेखौफी के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। और उन्हें डर होगा भी क्यों? अतीत में जब भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तब इन अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई नाकाफी रही है।
उन्होंने कहा कि इसी वजह से अपराधियों को यह लगने लगा है कि वे जो चाहें कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए किसी भी तरह के परिणाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। गैंग और बंदूकधारी खुलेआम घूम रहे हैं और अपने साथ हथियार लेकर चल रहे हैं।
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