टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग से पहले 10 दिन तक रखी गई नजर, घर-जिम और फुटबॉल क्लब की रेकी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर वाट्सएप (WhatsApp) और Signal जैसे मैसेजिंग ऐप के जरिए अपने हैंडलर्स के लगातार संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि वारदात वाली जगह की लोकेशन भी इन्हीं ऐप के माध्यम से आरोपियों के साथ शेयर की गई थी। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि हमले के पीछे कौन लोग थे और आरोपियों को किसने निर्देश दिए थे।