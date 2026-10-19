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Tiger Shroff Firing Live Update: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों हमलावर हुए गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच पहुंची अभिनेता के घर

Tiger Shroff Shooting Live Update: टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम को फायरिंग की गई, जिसमें वह बाल-बाल बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर को गोली लगी है। अब तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Oct 19, 2026

Tiger Shroff firing incident

Tiger Shroff Shooting Update: बॉलीवुड एक्‍टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। राजस्‍थान के कोटा से तीनों संद‍िग्‍ध शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से 2 हरियाणा के हैं, जबकि 1 ब‍िहार का रहने वाला है। जुहू पुलिस ने इससे पहले तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 109(1) और 3(5) तथा आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इसके साथ ही रविवार शाम जुहू में हुई गोलीबारी की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है।

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना ने फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। घटना में टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर फिरदौस और अभिनेता के एक प्रशंसक योगेश चव्हाण (28) को गोली लगी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे अनिल पंडित और हरमन संधु ने ली है। हालांकि, हमले में उनकी भूमिका और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि किसी भी गैंग या व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

2026-10-19 01:03:28 pm

Tiger Shroff Got Shot: गैंगस्टर्स का ऐसा आतंक कि देश छोड़ने को मजबूर लोग! टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले का जिक्र कर कांग्रेस ने उठाए सवाल

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने देश में बढ़ती गैंगवार और रंगदारी पर चिंता जताई। वहीं, NCP-SP ने महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अपराधियों के बेखौफ होने का आरोप लगाया।

2026-10-19 01:00:55 pm

Tiger Shroff Firing News in Hindi: टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग से पहले 10 दिन तक रखी गई नजर, घर-जिम और फुटबॉल क्लब की रेकी

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई के जुहू में फायरिंग के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को राजस्थान के कोटा में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने वारदात से पहले टाइगर के घर, जिम और फुटबॉल क्लब की रेकी की थी।

 

2026-10-19 12:57:12 pm

Tiger Shroff Firing Incident: ‘ये जंगल राज है’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद संजय राउत ने फडणवीस पर साधा निशाना

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू में हुई फायरिंग के बाद महाराष्ट्र की राजनीति भी गरमा गई है। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कानून-व्यवस्था संभालने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए सरकार बदलने की मांग की।

2026-10-19 12:52:34 pm

Tiger Shroff Firing Incident: फायरिंग से दहली बॉलीवुड इंडस्ट्री

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना ने फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे अनिल पंडित और हरमन संधु ने ली है।

2026-10-19 12:47:28 pm

Tiger Shroff Firing: टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग को बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने बताया, 'दुखद'

टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग को लेकर बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने कहा, "यह बहुत दुखद है। यह काफी चिंता का विषय है और जांच का मामला है। हमें महाराष्ट्र पुलिस पर पूरा भरोसा है। मामले की जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यह बहुत ही गंभीर और चिंताजनक बात है। टाइगर बहुत ही मासूम इंसान हैं। मैं महादेव और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी रक्षा करें। महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बहुत जल्द, इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों को पकड़ लिया जाएगा और उन्हें सबसे सख्त सजा दी जाएगी।"

 

2026-10-19 12:43:37 pm

Why Tiger Shroff Shot: नहीं पता लॉरेंस बिश्नोई गैंग या सलमान खान से मुझे क्यों जोड़ा जा रहा है

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि अभिनेता को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि किसी ने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि उन्हें कोई धमकी नहीं मिली थी और न ही किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी थी।

2026-10-19 12:41:46 pm

Firing on Tiger Shroff: हमले की रात क्या हुआ था? टाइगर श्रॉफ ने एकनाथ शिंदे को बताई पूरी बात

अमेरिका से ऑपरेट करने वाले तथाकथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, जिसने सलमान खान समेत अन्य अभिनेताओं पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली थी, खुले तौर पर यह भी कहा कि उसने टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाया है।

2026-10-19 12:36:08 pm

Tiger Shroff Firing: जुहू गोलीबारी में घायल नागरिक की हालत

जुहू गोलीबारी में घायल नागरिक की हालत केईएम अस्पताल में स्थिर है, गोली लगने से हृदय और फेफड़ों पर कोई असर नहीं पड़ा है।

2026-10-19 12:31:29 pm

Tiger Shroff Firing: भाई Tiger Shroff का हाल जानने पहुंचीं Krishna Shroff

https://www.instagram.com/reel/DeqpyKfRVfx/?rpxt=MWx4YnRrY25jMjlzNA%3D%3D

2026-10-19 12:15:55 pm

Tiger Shroff Firing: अभिनेता रवि दुबे ने टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग पर दिया बयान

नितेश तिवारी की रामायण में लक्ष्मण बने अभिनेता रवि दुबे ने फायरिंग हादसे पर रिएक्शन दिया है। वह उनक पड़ोसी भी हैं। उन्होंने हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग की। रवि दुबे ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए है, और उन्होंने अभिनेता के घायल ड्राइवर के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है।

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Updated on:

19 Oct 2026 01:04 pm

Published on:

19 Oct 2026 12:15 pm

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