Tiger Shroff Firing Live Update: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों हमलावर हुए गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच पहुंची अभिनेता के घर

Tiger Shroff Shooting Update: बॉलीवुड एक्‍टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। राजस्‍थान के कोटा से तीनों संद‍िग्‍ध शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से 2 हरियाणा के हैं, जबकि 1 ब‍िहार का रहने वाला है। जुहू पुलिस ने इससे पहले तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 109(1) और 3(5) तथा आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इसके साथ ही रविवार शाम जुहू में हुई गोलीबारी की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है।

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना ने फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। घटना में टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर फिरदौस और अभिनेता के एक प्रशंसक योगेश चव्हाण (28) को गोली लगी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे अनिल पंडित और हरमन संधु ने ली है। हालांकि, हमले में उनकी भूमिका और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि किसी भी गैंग या व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।