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‘ये जंगल राज है’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद संजय राउत ने फडणवीस पर साधा निशाना, बोले- सलमान को भी कई धमकियां मिलीं

Tiger Shroff Firing Incident: टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद अब संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार हमला बोला है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 19, 2026

Tiger Shroff Firing Incident

Tiger Shroff Firing Incident (फोटो सोर्स- ani)

Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू में हुई कथित फायरिंग के बाद महाराष्ट्र की राजनीति भी गरमा गई है। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए राज्य में ‘जंगल राज’ होने का आरोप लगाया। राउत ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कानून-व्यवस्था संभालने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए सरकार बदलने की मांग की।

‘मुख्यमंत्री ने हर चीज पर से नियंत्रण खो दिया’

संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में लगातार गोलीबारी, हत्या, फिरौती और अपहरण जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। उनके मुताबिक, सरकार इन घटनाओं पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण नहीं कर पा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वह मुख्यमंत्री हैं तो राज्य की कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है।

राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हर चीज पर से नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सरकार उन्हें रोकने में प्रभावी नहीं दिख रही है।

सलमान खान और बाबा सिद्दीकी मामले का भी किया जिक्र

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग को लेकर बयान देते हुए संजय राउत ने मुंबई में पहले हुई गोलीबारी की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग और बाबा सिद्दीकी की हत्या का हवाला देते हुए कहा कि सरकार आपराधिक गिरोहों पर प्रभावी तरीके से लगाम नहीं लगा पाई है।

उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा। राउत ने राजनीतिक कार्यकर्ता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या का जिक्र करते हुए सवाल किया कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई। साथ ही टाइगर श्रॉफ से मिलने उनके घर जाने को लेकर भी उन्होंने शिंदे पर सवाल उठाए।

सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग

संजय राउत ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कथित प्रभाव को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि बड़ी हस्तियों को मिल रही धमकियों और गोलीबारी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। राउत ने इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग भी की।

जुहू में हुई थी टाइगर पर फायरिंग

टाइगर श्रॉफ से जुड़ी यह घटना जुहू में उनके फुटबॉल क्लब के बाहर हुई थी। पुलिस के मुताबिक, अभिनेता फुटबॉल सेशन के बाद अपनी कार में बैठ रहे थे, तभी कथित तौर पर हमलावरों ने फायरिंग की। टाइगर सुरक्षित रहे, जबकि उनके ड्राइवर और स्टाफ के एक सदस्य को चोट लगी।

पुलिस ने मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की हैं। जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सुरागों की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच, संजय राउत के बयान ने इस घटना को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और फायरिंग के पीछे की वजह को लेकर पुलिस की पड़ताल चल रही है।

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Updated on:

19 Oct 2026 12:07 pm

Published on:

19 Oct 2026 12:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘ये जंगल राज है’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद संजय राउत ने फडणवीस पर साधा निशाना, बोले- सलमान को भी कई धमकियां मिलीं

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