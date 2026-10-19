‘ये जंगल राज है’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद संजय राउत ने फडणवीस पर साधा निशाना, बोले- सलमान को भी कई धमकियां मिलीं

Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू में हुई कथित फायरिंग के बाद महाराष्ट्र की राजनीति भी गरमा गई है। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए राज्य में ‘जंगल राज’ होने का आरोप लगाया। राउत ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कानून-व्यवस्था संभालने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए सरकार बदलने की मांग की।