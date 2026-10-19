Tiger Shroff Firing: हमले की रात क्या हुआ था? टाइगर श्रॉफ ने एकनाथ शिंदे को बताई पूरी बात

टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग को लेकर बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने कहा, "यह बहुत दुखद है। यह काफी चिंता का विषय है और जांच का मामला है। हमें महाराष्ट्र पुलिस पर पूरा भरोसा है। मामले की जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यह बहुत ही गंभीर और चिंताजनक बात है। टाइगर बहुत ही मासूम इंसान हैं। मैं महादेव और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी रक्षा करें। महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बहुत जल्द, इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों को पकड़ लिया जाएगा और उन्हें सबसे सख्त सजा दी जाएगी।"