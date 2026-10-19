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हमले से एक घंटे पहले टाइगर श्रॉफ ने किया था कुछ ऐसा, लोग अब कर रहे तारीफ

Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले का वीडियो सामने आने के बाद खौफ पैदा हो गया है। इसी बीच उनका एक वीडियो सामने आया है जो हमले से करीब 1 घंटे पहले का बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 19, 2026

Tiger Shroff Firing NewsTiger Shroff Firing News

Tiger Shroff (फोटो सोर्स- ANI)

Tiger Shroff Firing News: मुंबई के जुहू में टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना के बाद अभिनेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो फायरिंग की घटना से करीब एक घंटे पहले का है। वीडियो में टाइगर श्रॉफ जुहू के एक टर्फ पर फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। इस दौरान कई फैंस अभिनेता को देखने और उनसे मिलने के लिए वहां पहुंचे थे। टाइगर कुछ देर रुककर फैंस से मिले और इसके बाद दोबारा फुटबॉल खेलने चले गए।

फायरिंग से पहले फैंस के बीच नजर आए टाइगर

वायरल वीडियो में टाइगर श्रॉफ को फुटबॉल खेलते हुए देखा जा सकता है। खेल के दौरान आसपास मौजूद लोगों की नजर अभिनेता पर थी। कुछ फैंस उनके साथ तस्वीर लेने के लिए भी इंतजार कर रहे थे। टाइगर ने खेल के बीच समय निकालकर उनसे मुलाकात की और फिर मैदान में लौट गए।

वीडियो सामने आने के बाद इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है कि फायरिंग से पहले घटनास्थल के आसपास काफी भीड़ मौजूद थी। हालांकि, इस वीडियो के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि हमलावर उस समय वहां मौजूद थे या नहीं। पुलिस फिलहाल पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है।

फुटबॉल से निकलते वक्त हुई फायरिंग

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, रविवार शाम करीब 7 बजे टाइगर श्रॉफ फुटबॉल सेशन खत्म करने के बाद जुहू के पुष्पा पार्क से निकल रहे थे। इसी दौरान जब वह अपनी कार में बैठ रहे थे, तभी बाइक पर आए तीन लोगों ने कथित तौर पर फायरिंग शुरू कर दी।

इस घटना में टाइगर श्रॉफ को गोली नहीं लगी और वह सुरक्षित रहे। हालांकि उनके ड्राइवर फिरदौस को मामूली चोट आई, जबकि स्टाफ सदस्य उमेश चव्हाण को गोली लगी। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डीसीपी मोहित गर्ग ने पुष्टि की कि टाइगर को किसी तरह की गोली की चोट नहीं आई है। ड्राइवर फिरदौस खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

पुलिस ने जांच के लिए बनाई 15 टीमें

घटना के बाद मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए 15 टीमें बनाई गई हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि फायरिंग करने वालों की पहचान की जा सके और घटना के पीछे की वजह का पता लगाया जा सके।

टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग ने एक बार फिर बॉलीवुड हस्तियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को निशाना बनाकर गोलीबारी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फिलहाल टाइगर मामले में पुलिस की जांच जारी है और हमलावरों की पहचान का इंतजार है।

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Updated on:

19 Oct 2026 12:09 pm

Published on:

19 Oct 2026 11:48 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हमले से एक घंटे पहले टाइगर श्रॉफ ने किया था कुछ ऐसा, लोग अब कर रहे तारीफ

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