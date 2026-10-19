हमले से एक घंटे पहले टाइगर श्रॉफ ने किया था कुछ ऐसा, लोग अब कर रहे तारीफ

Tiger Shroff Firing News: मुंबई के जुहू में टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना के बाद अभिनेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो फायरिंग की घटना से करीब एक घंटे पहले का है। वीडियो में टाइगर श्रॉफ जुहू के एक टर्फ पर फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। इस दौरान कई फैंस अभिनेता को देखने और उनसे मिलने के लिए वहां पहुंचे थे। टाइगर कुछ देर रुककर फैंस से मिले और इसके बाद दोबारा फुटबॉल खेलने चले गए।