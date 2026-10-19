Tiger Shroff Firing: मीका सिंह ने मुंबई की सुरक्षा पर उठाए सवाल, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा- अभिनेता भाग्यशाली थे जो बच गए

Celebrities Reaction on Tiger Shroff Car Firing: बॉलीवुड के एक्शन स्टार कहे जाने वाले अभिनेता टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर मुंबई में जानलेवा हमला हुआ है। जिसके बाद से पूरे सोशल मीडिया पर दहशत फैली हुई है। बड़े-बड़े सितारें एक्टर की सुरक्षा के लिए मैसेज कर रहे हैं और वहीं, विपक्ष सरकार पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है। अब इसी बीच अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने टाइगर श्रॉफ को भाग्यशाली बताया है कि वह बाल-बाल बच गए हैं। वहीं, मीका सिंह ने इस पूरे मामले पर अपना एक किस्सा सुनाते हुए मुंबई की सुरक्षा पर वीडियो शेयर किया है।