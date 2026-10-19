‘2 लड़के उतरे और गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी! टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वालो पर चश्मदीद का खुलासा, बताया किसे लगी गोली

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए टाइगर श्रॉफ ने बिना घबराए तुरंत सूझबूझ का परिचय दिया। चश्मदीद ने बताया कि घटना से पहले गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, लेकिन गोली लगने के बाद टाइगर खुद अंदर से ड्राइविंग सीट पर शिफ्ट हो गए और अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव करके घायलों को लेकर सीधे अस्पताल पहुंचे। इस साहसी कदम की वजह से समय रहते घायलों को चिकित्सीय सहायता मिल सकी। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस मामले में पूछताछ के लिए एक संदिग्ध को हिरासत में भी ले लिया गया है।