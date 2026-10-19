फायरिंग के तुरंत बाद टाइगर श्रॉफ ने उठाया था बड़ा कदम, ड्राइवर को उतारकर खुद संभाली कार की कमान, वीडियो आया सामने

इस बीच, मामले में एक नया और सनसनीखेज मोड़ तब आया जब यह दावा किया गया कि इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ली है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक कथित वॉयस नोट में गिरोह के एक सदस्य ने चेतावनी दी है कि मुंबई फिल्म उद्योग में जो भी उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करेगा या अभिनेता सलमान खान के साथ काम करेगा, वह उनका अगला निशाना होगा। हालांकि, मुंबई पुलिस ने अभी तक इस गिरोह और हमले के बीच किसी भी तरह के प्रत्यक्ष संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से बारीकी से जांच की जा रही है और जैसे ही पुख्ता जानकारी सामने आएगी, उसे साझा किया जाएगा।