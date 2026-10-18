‘TRP के लिए महिला को बदनाम करना है बेहद घटिया बात’, कंगना रनौत ने नेहा सिंह राठौर के हॉस्टल वाले पोस्ट पर दिया बयान

Kangana Ranaut Post On Neha Singh Rathore Hostel: बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार उनका एक अलग ही और गंभीर रूप देखने को मिला है। वैचारिक मतभेदों और राजनीतिक दूरियों को दरकिनार करते हुए कंगना रनौत जानी-मानी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर (Neha Singh Rathore) के समर्थन में खुलकर सामने आई हैं। नेहा सिंह ने कगंना को टैग करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि एक प्रमुख मीडिया चैनल ने उनके हॉस्टल को लेकर फर्जी खबरें चलाई हैं। अब अभिनेत्री ने उसी पोस्ट का जवाब दिया है।