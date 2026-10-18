18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

सलमान खान ने निजी जिंदगी को लेकर खोले राज, गलतियों पर बात करते हुए बोले- मैंने भी मांगी माफी

Salman Khan: सलमान खान ने बिग बॉस 20 में खुद को लेकर एक खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले अपने पिता सलीम खान से माफी मांगी हैं। इसकी वजह भी अभिनेता ने बताई।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 18, 2026

Salman Khan reveals personal life in Bigg Boss 20 said i apology to my father salim for my any mistake

सलमान खान ने बिग बॉस 20 में बताया आखिर क्यों उन्होंने पिता सलीम से मांगी माफी (Photo Source- Instagram/@beingsalmankhan)

Salman Khan In Bigg Boss 20: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी दरियादिली और परिवार के लिए अपने गहरे जुड़ाव के लिए भी जाने जाते हैं। हर कोई जानता है कि भाईजान के लिए उनका पूरा परिवार क्या मायने रखता है। वह अक्सर अपनी निजी जिंदगी को छुपाकर रखना पसंद करते हैं, लेकिन रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसे सुनकर उनके फैंस भी भावुक हो गए और एक्टर की तारीफ करने लगे। 'वीकेंड का वार' एपिसोड के दौरान सलमान खान ने अपने परिवार के अतीत से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया और साथ ही बताया कि उन्होंने अपने पिता से माफी मांगी। ये उन्होंने क्यों किया इसका भी कारण सलमान ने बताया।

"मुझे माफ कर दीजिए"- पिता सलीम खान से सलमान ने मांगी माफी

सलमान खान इन दिनों बिग बॉस 20 में पैप्स को फटकार तो कभी ट्रोलर्स को करारा जवाब देते नजर आ रहे हैं। साथ ही वह अपनी निजी जिंदगी पर भी कमेंट कर देते हैं। इस बार वीकेंड का वार में भी यही हुआ। शो के दौरान प्रतियोगियों ने जब अपने जीवन के पछतावे और तनावपूर्ण पारिवारिक रिश्तों पर खुलकर चर्चा की, तो सलमान खान खुद को रोक नहीं पाए।

सलमान खान ने अपने निजी जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत और संवेदनशील किस्सा शेयर किया। अभिनेता ने बताया कि उन्होंने हाल ही में अपने पिता, दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान (Salim Khan) के पास बैठकर उनसे उन सभी बातों के लिए माफी मांगी, जिनसे जाने-अनजाने कभी उनके पिता को दुख पहुंचा हो।

सलमान खान ने कहा, "हम सभी को कभी न कभी पछतावा होता है, और फिर हम पश्चाताप करते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले, मैं अपने पिता से बात कर रहा था। हम आराम कर रहे थे, और मैंने उनसे कहा कि एक बेटे के तौर पर, अगर मैंने कभी कुछ गलत कहा हो या आपको निराश किया हो, तो मुझे बहुत खेद है।"

इसके साथ ही उन्होंने यह भी याद किया कि जब उनके पिता सलीम खान ने उनकी मां से शादी की थी, तो उस समय पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों के चलते उनके नाना ने सलीम साहब से लगभग पांच साल तक कोई बातचीत नहीं की थी। सलमान ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन में दूरियों को बहुत लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं होता है। गलतफहमियों को जल्द ही खत्म कर देना चाहिए।

प्रतियोगी आसिफ खान की कहानी सुन दी अहम सलाह

शो के दौरान प्रतियोगी आसिफ खान ने भी अपने भाई से जुड़े एक पुराने झगड़े और पछतावे का जिक्र किया। आसिफ ने बताया कि शराब की लत लगने से पहले उनका भाई घर का सारा काम संभालता था, लेकिन एक बार घर में हुए बड़े झगड़े के दौरान उन्होंने अपने भाई पर हाथ उठा दिया था, जिसका उन्हें आज भी गहरा मलाल है और वह माफी मांगना चाहते हैं।

आसिफ की यह बात सुनकर सलमान खान ने उन्हें बेहद समझदारी भरी सलाह दी। उन्होंने कहा कि परिवार के रिश्तों में अहंकार को कभी भी बीच में नहीं लाना चाहिए। सलमान ने सलाह देते हुए कहा, "जब ऐसी बातें हों, तो तुरंत सुलझा लो। समय को यूं ही बीतने मत देना चाहिए। अगर तुमने अगले ही दिन यह मामला सुलझा लिया होता, तो आज तुम वह कीमती वक्त अपने भाई के साथ बिता सकते थे।"

सलमान खान की इन बातों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पर्दे पर सख्त दिखने वाले 'भाईजान' असल जिंदगी में रिश्तों की अहमियत को कितनी गहराई से समझते हैं।

“मुझे किडनैप ही कर लिया था”, Lock Upp फेम आकांक्षा चौधरी के साथ हुआ डरावना हादसा, आयोजकों पर लगाए गंभीर आरोप

ये भी पढ़ें
Akanksha Choudhary share shocking experience said Organisers Kidnapped Her in pune

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Oct 2026 12:21 pm

Published on:

18 Oct 2026 12:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सलमान खान ने निजी जिंदगी को लेकर खोले राज, गलतियों पर बात करते हुए बोले- मैंने भी मांगी माफी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मेरे पिता को डिमेंशिया है’, पिता रणधीर की बीमारी पर छलका करीना कपूर का दर्द, इमोशनल होकर बोलीं- उनकी याददाश्त जा रही है

Kareena Kapoor On Father Randhir Kapoor
बॉलीवुड

सैफ अली खान को अब तक नहीं मिला KBC का चेक, जीते हुए 2 साल के घी पर भी कही ये बात

Saif Ali Khan On Ghee
बॉलीवुड

आरती के समय इधर-उधर देखने लगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बिना कुछ बोले निकले, इटरनेट पर लोगों ने उठाए सवाल

Nawazuddin Siddiqui uncomfortable during aarti in event netizens said he is muslim actor
बॉलीवुड

‘मैं फिल्मों में एक्टिंग करता हूं, जिंदगी में नहीं’, अदालत में नाटक के आरोपों पर भड़के राजपाल यादव

Rajpal Yadav dig court over accusations of putting on act said I act films not in real life
बॉलीवुड

Prahaar Vs Nayyi Navelli Box Office 17 Oct: शनिवार को प्रहार पर भारी पड़ी यामी गौतम की ‘नई नवेली’, दो दिन में कितना हुआ कलेक्शन जानें

Yami gautam Nayyi Navelli beat rajkummar rao prahaar Box Office Collection 17 Oct
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.