सलमान खान ने निजी जिंदगी को लेकर खोले राज, गलतियों पर बात करते हुए बोले- मैंने भी मांगी माफी

Salman Khan In Bigg Boss 20: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी दरियादिली और परिवार के लिए अपने गहरे जुड़ाव के लिए भी जाने जाते हैं। हर कोई जानता है कि भाईजान के लिए उनका पूरा परिवार क्या मायने रखता है। वह अक्सर अपनी निजी जिंदगी को छुपाकर रखना पसंद करते हैं, लेकिन रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसे सुनकर उनके फैंस भी भावुक हो गए और एक्टर की तारीफ करने लगे। 'वीकेंड का वार' एपिसोड के दौरान सलमान खान ने अपने परिवार के अतीत से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया और साथ ही बताया कि उन्होंने अपने पिता से माफी मांगी। ये उन्होंने क्यों किया इसका भी कारण सलमान ने बताया।