“मुझे किडनैप ही कर लिया था”, Lock Upp फेम आकांक्षा चौधरी के साथ हुआ डरावना हादसा, आयोजकों पर लगाए गंभीर आरोप

आकांक्षा चौधरी ने आयोजकों पर मिसमैनेजमेंट, भुगतान न करने और बिना सहमति के प्रचार गतिविधियों में उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। आकांक्षा ने दो टूक शब्दों में कहा कि वह इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हैं और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगी। उन्होंने कहा, "मुझे किडनैप ही कर लिया था, जब मैंने थप्पड़ मारी उनको, तब रुके वो। उन पर केस सब करूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं।" इस घटना के सामने आने के बाद इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों की कार्यप्रणाली और कलाकारों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।