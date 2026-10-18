आरती के समय इधर-उधर देखने लगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बिना कुछ बोले निकले, इटरनेट पर लोगों ने उठाए सवाल

Nawazuddin Siddiqui Video: बॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अलग ही वजह से सुर्खियों में हैं। अभिनेता का एक नया वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक पब्लिक इवेंट के दौरान नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो में कुछ हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों के साथ-साथ ऑनलाइन यूजर्स का भी ध्यान खींच लिया है। वीडियो में जब उनका स्वागत पारंपरिक तरीके से आरती उतारकर किया गया तो नवाजुद्दीन काफी असहज (Uncomfortable) दिखाई दिए।