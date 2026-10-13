यात्रियों को बड़ी राहत: आज से लखनऊ तक बहाल हुई झांसी-लखनऊ मेमू ट्रेन, 27 दिनों बाद आई पटरी पर

लखनऊ रेलवे स्टेशन पर नए कॉनकोर्स के निर्माण कार्य और रीमॉडलिंग के लिए एक बड़ा ब्लॉक लिया गया था। यह ब्लॉक 16 सितंबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर 2026 तक के लिए लिया गया था। जो कुल 27 दिनों के लिए लागू रहा। इस अवधि के दौरान लखनऊ आने-जाने वाली इस मेमू पैसेंजर ट्रेन के रूट में अस्थाई बदलाव किया गया था। ब्लॉक के कारण झांसी लखनऊ पैसेंजर मेमू ट्रेन को लखनऊ जंक्शन के बजाय कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक ही चलाया जा रहा था। ट्रेन कानपुर में ही शॉर्ट-टर्मिनेट होकर वहीं से वापस झांसी के लिए रवाना हो जाती थी। इस वजह से कानपुर और लखनऊ के बीच रोजाना सफर करने वाले नौकरीपेशा, छात्रों और आम यात्रियों को काफी परेशानी का सामने करना पड़ रहाथा। ‌